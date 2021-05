Christian Horner: «Das ist unglaublich verwirrend»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ärgert sich immer noch darüber, dass die Streckengrenzen nicht einheitlich definiert werden. «Es ist schon schwierig für die Teams, die Vorgaben zu verstehen», klagt er.

Red Bull Racing musste in den bisherigen drei Saisonrennen schon einige Tiefschläge verdauen, weil Max Verstappen an der falschen Stelle über die definierte Streckengrenze hinausgefahren ist. Beim Saisonauftakt in Bahrain kostete der Ausritt letztlich den Sieg, weil er Titelverteidiger Lewis Hamilton die Spitzenposition wieder zurückgeben musste, nachdem er den Mercedes-Piloten überholt hatte und dabei kurz neben die Piste geraten war.

In Portugal wurde Verstappen schon am Samstag von der Rennleitung hart bestraft, weil seine schnellste Quali-Runde wieder gestrichen wurde. Im Nachhinein stellte sich heraus: Der Umlauf hätte für die Pole-Position gereicht. Im Rennen Tags darauf musste er den Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde Kontrahent Valtteri Bottas überlassen, weil er in Kurve 14 knapp nicht auf der Strecke geblieben war.

Trotzdem ist Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner überzeugt: «Ich glaube nicht, dass die Streckengrenzen hier ein grosses Problem sein werden.» Der Brite erklärt im Sky Sports F1-Interview: «Ich denke und hoffe nicht, dass der Barcelona-Rundkurs zu dieser Sorte Strecke gehört.»

Horner klagt auch: «Es ist schon schwierig für die Teams, die Vorgaben zu verstehen, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das den Fans erklären soll, dass in der einen Kurve die Randsteine und in der anderen wieder die weisse Linie als Grenze gilt. Für uns wäre es besser, klare Regeln und eine weisse Linie zu haben, wie das bei anderen Sportarten der Fall ist, denn es ist unglaublich verwirrend, dass es nicht einheitliche Regeln gibt. Ich denke, da wird es zwischen den Teamchefs noch Diskussionen geben.»

1. Training, Barcelona

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:18,504 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,537

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:18,627

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,944

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,996

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:19,020

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:19,062

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,234

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,349

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:19,429

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:19,669

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:19,681

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,694

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,732

15. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:19,950

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,270

17. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,700

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,766

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,887

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,976