Valtteri Bottas (5.): «Nicht nur ein Zweikampf»

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas musste sich am Ende des ersten Trainingstages in Monte Carlo nicht nur hinter seinem Teamkollegen Lewis Hamilton und dessen Hauptgegner Max Verstappen einreihen.

Valtteri Bottas drehte am Trainingsdonnerstag in Monaco insgesamt 68 Runden und belegte am Ende den fünften Platz in der FP2-Zeitenliste. Der Finne war in der zweiten Session nur knapp drei Hundertstel langsamer als sein Stallgefährte Lewis Hamilton. Von dessen Hauptkontrahenten Max Verstappen trennten ihn sogar nur 26 Hundertstel.

Sehr viel grösser fiel sein Rückstand auf die Spitzenreiter von Ferrari aus: Auf die Tagesbestzeit, die Lokalmatador Charles Leclerc in den Asphalt gebrannt hatte, fehlten Bottas mehr als vier Zehntel. Auch die Lücke zu Carlos Sainz, dem zweitplatzierten Ferrari-Teamkollegen des Monegassen, war mit mehr als drei Zehnteln überraschend gross.

Der 31-Jährige weiss, wo er nachlegen muss. «Aus meiner Sicht passt es auf dieser Strecke an der Vorderachse noch nicht ganz. Ähnliche Probleme hatten wir schon auf anderen Kursen, grösstenteils in der Kurvenmitte. Aber hier gibt es nur langsame Ecken und wenn man dann kein gutes Gefühl für die Vorderachse hat, kann man leicht Zeit verlieren. Unser Auto fühlt sich auf den Bodenwellen und in den erhöhten Kurven recht steif an. Das müssen wir uns ansehen», berichtete er nach getaner Arbeit.

Und der aktuelle WM-Dritte betonte: «Es wird wichtig, die Reifen rasch ins Arbeitsfenster zu bringen. Diesmal ist mir das auf der ersten Runde nicht sofort gelungen, entsprechend müssen wir noch vor dem Qualifying hart daran arbeiten. Ich denke, einige Fahrzeuge haben da einen Vorteil.»

Bottas erwartet einen spannenden Spitzenkampf gegen Red Bull Racing und Ferrari. «Ferrari sieht schnell aus, ebenso wie Red Bull Racing. Es wird also nicht nur ein Zweikampf, was viel Spannung verspricht», erklärte der neunfache GP-Sieger.

2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:11,684 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,796

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,074

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,081

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:12,107

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,379

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,498

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,708

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,746

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,982

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:13,065

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:13,175

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,195

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:13,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,257

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,509

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,593

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,407

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,416

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:14,829

1. Training, Monaco

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,487 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:12,606

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,648

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:12,929

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,995

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:13,131

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,236

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,732

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:13,746

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:14,081

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:14,090

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:14,106

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:14,205

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,268

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:14,281

16. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:14,320

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,616

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,801

19. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,840

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:19,618