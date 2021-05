Max Verstappen: Formel-1-Rekord mit Hamilton & Bottas

​SPEEDWEEKipedia: Leser fragen, wir finden die Antwort. Heute: Lewis Hamilton und Valtteri Bottas teilen sich das Siegerpodest auffallend oft mit Max Verstappen. Sind sie das erfolgreichste Trio?

In unregelmässigen Abständen gehen wir in Form unserer Serie SPEEDWEEKipedia auf Fragen unserer Leser ein. Dieses Mal hat uns Dieter-Karl Haller aus Kiel die folgenden Zeilen gemailt: «Auch 2021 stehen Lewis Hamilton, Max Verstappen und Valtteri Bottas auffällig oft auf dem Siegerpodest. Bei 15 möglichen Podestplätzen in fünf Läufen waren sie 12 Mal dort anzutreffen. Ich würde gerne wissen, wie oft sie gemeinsam auf einem Formel-1-Podest standen und welche drei Fahrer den Rekord für gemeinsame Podestbesuche in der Königsklasse halten.»

Der vorderhand letzte gemeinsame Siegerpodestbesuch von Lewis Hamilton, Max Verstappen und Valtteri Bottas war Spanien, auch in Bahrain und Portugal waren diese drei Fahrer auf dem Podest anzutreffen.

Damit kommen diese drei fahrer auf inzwischen 16 gemeinsame Besuche, und das ist tatsächlich Rekord. Die alte Bestmarke des Trios Hamilton/Rosberg/Vettel wurde in Bahrain 2021 egalisiert und dann in Portugal übertroffen.

Wir haben die zwölf erfolgreichsten Formel-1-Trios zusammengestellt.



16 Podestbesuche

Lewis Hamilton (GB), Max Verstappen (NL), Valtteri Bottas (FIN)



14 Podestbesuche

Lewis Hamilton (GB), Nico Rosberg (D), Sebastian Vettel (D)



13 Podestbesuche

Fernando Alonso (E), Sebastian Vettel (D), Mark Webber (AUS)



12 Podestbesuche

David Coulthard (GB), Mika Häkkinen (FIN), Michael Schumacher (D)

Valtteri Bottas (FIN), Lewis Hamilton (GB), Sebastian Vettel (D)



8 Podestbesuche

Rubens Barrichello (BR), David Coulthard (GB), Michael Schumacher (D)

Lewis Hamilton (GB), Daniel Ricciardo (AUS), Nico Rosberg (D)



7 Podestbesuche

Nigel Mansell (GB), Nelson Piquet (BR), Alain Prost (F)

Nigel Mansell (GB), Alain Prost (F), Ayrton Senna (BR)

Ayrton Senna (BR), Alain Prost (F), Gerhard Berger (A)

Michael Schumacher (D), Kimi Räikkönen (FIN), Rubens Barrichello (BR)

Sebastian Vettel (D), Jenson Button (GB), Mark Webber (AUS)