Sebastian Vettel (Aston Martin): «Das ist ganz anders

Beim Grossen Preis von Monaco hat Sebastian Vettel zur früheren Form zurückgefunden – Rang 5 mit Aston Martin. In Baku, wo Vettel meist stark gefahren ist, will der vierfache Weltmeister nachlegen.

Sebastian Vettel und Baku – das passt. Auf dem schnellen Baku City Circuit hat der Heppenheimer in Qualifying und Rennen einige ganz feine Leistungen gezeigt, sehen wir mal vom unrühmlichen Rammstoss im Rennen 2017 ab.

Unsere kleine Statistik unten zeigt: Meist mischte Vettel, damals mit Ferrari, in Aserbaidschan vorne mit. 2021 ist alles anders: Die Formel 1 kommt nach mehr als zwei Jahren Pause an die kaspische See zurück, denn 2020 konnte wegen der Corona-Pandemie in Baku nicht gefahren werden.

Und Sebastian Vettel fährt nicht mehr im Rot von Ferrari, sondern im Grün von Aston Martin. In Monte Carlo haben wir endlich wieder gesehen, dass der 53fache GP-Sieger nichts von seinem Können eingebüsst hat: tadellose Fahrt zum fünften Rang.

Nun sagt der vierfache Formel-1-Champion: «Wir ziehen zwar von einem Strassenkurs zum nächsten, aber das ist eine ganz andere Herausforderung. Reifenverschleiss ist im Gegensatz zu Monaco ein Thema, dafür kann man in Aserbaischan überholen.»

«Klar ist auch in Baku das Qualifying wichtig. Aber noch wichtiger ist es, eine gute Fahrzeugbalance zu finden, mit welcher du im engen Teil den erforderlichen Abtrieb hast und in den schnellen Abschnitten den notwendigen Speed.»



«Auch eine gute Rennstrategie ist elementar, wobei das Team höchst flexibel bleiben muss, denn in Baku kann es schnell mal eine Safety-Car-Phase geben.»



«Wir durften uns in Monaco über ein schönes Team-Ergebnis freuen. Diesen Schwung wollen wir nach Aserbaidschan mitnehmen und an die gute Leistung von Monte Carlo anknüpfen.»





Sebastian Vettel in Baku

GP Europa 2016

Qualifying: 3.

Rennen: 2.



GP Aserbaidschan 2017

Qualifying: 4.

Rennen: 4.



GP Aserbaidschan 2018

Qualifying: 1.

Rennen: 4.



GP Aserbaidschan 2019

Qualifying: 3.

Rennen: 3.

Monaco-GP, Monte Carlo

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:56,820 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 9,114 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 22,117

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 23,963

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 51,115

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 54,045

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:06,361 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Antriebswelle gebrochen *

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Radmutter

* nicht zum Rennen gestartet





WM-Stand nach 5 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 105 Punkte

2. Hamilton 101

3. Norris 56

4. Bottas 47

5. Pérez 44

6. Leclerc 40

7. Sainz 38

8. Ricciardo 24

9. Gasly 16

10. Ocon 12

11. Vettel 10

12. Stroll 9

13. Alonso 5

14. Tsunoda 2

15. Giovinazzi 1

16. Räikkönen 0

17. Russell 0

18. Latifi 0

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0



Konstrukteure

1. Red Bull Racing 149

2. Mercedes 148

3. McLaren 80

4. Ferrari 78

5. Aston Martin 19

6. AlphaTauri 18

7. Alpine 17

8. Alfa Romeo 1

9. Williams 0

10. Haas 0