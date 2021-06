Mick Schumacher: Das erwartet Günther Steiner in Baku

Die Formel-1-Rookies Mick Schumacher und Nikita Mazepin kennen den Strassenkurs von Baku aus der Formel 2. Haas-Teamchef Günther Steiner verrät, was er vom jungen Duo erwartet.

Haas-Teamchef Günther Steiner ist ein echter Fan des schnellen Baku City Circuit in Aserbaidschan. Der Südtiroler schwärmt über die GP-Piste, auf der die Formel-1-Piloten am Sonntag das sechste Kräftemessen der Saison austragen werden: «Baku ist ein sehr schöner Ort für ein Rennen und es handelt sich zwar um einen Strassenkurs, aber er umfasst diese langen Geraden und ich mag auch die Szenerie, die eine tolle Kulisse für das Rennen bietet.»

«Wir kommen gerne nach Baku, denn die Strecke unterscheidet sich von den anderen WM-Kurven, und das wollen wir ja auch. Ich bin ein grosser Baku-Fan und deshalb hoffe ich, dass diese Strecke noch lange Teil des WM-Kalenders bleiben wird», fügt Steiner an. Mit Blick auf die eigenen Möglichkeiten bleibt das Teamoberhaupt aber bescheiden.

Zu den Zielen für die beiden Rookies Mick Schumacher und Nikita Mazepin befragt, erklärt Steiner: «Beide sind hier schon einmal unterwegs gewesen und es ist ganz offensichtlich eine knifflige Piste. Wir hegen aber keine zu grossen Erwartungen. Es geht für unsere beiden Fahrer in erster Linie darum, Erfahrung zu sammeln und alle Kniffe der Strecke für die Zukunft zu lernen.»

«Unsere Performance wird sich nicht so stark von jener in Monte Carlo unterscheiden», ist sich der 56-Jährige sicher. In Monaco waren die Haas-Neulinge die Letzten jener Gruppe von Fahrern, die ins Ziel kam. «Trotzdem freuen wir uns auf das Rennen und wir werden wie üblich alles geben, um das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen», fügt Steiner an.

