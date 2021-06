Max Verstappen: Neuer Honda-Motor in Frankreich

Mercedes und Ferrari legten in Baku mit frischen Motoren nach, jetzt ist die Reihe an Honda: Neue Antriebsenheiten für Max Verstappen–Sergio Pérez (Red Bull Racing) sowie Pierre Gasly–Yuki Tsunoda (AlphaTauri).

Am sechsten GP-Wochenende der Formel-1-Saison 2021 enthüllte ein trockenes Bulletin des Autosport-Weltverbands FIA: Alle Rennställe mit Motoren von Mercedes-Benz und Ferrari traten auf dem schnellen Strassenkurs von Baku mit frischen Teilen an – also das Werks-Team mit Hamilton und Bottas, dazu Williams, Aston Martin und McLaren (Mercedes-Triebwerke), sowie das Werks-Team der Italiener mit Leclerc und Sainz, dazu Alfa Romeo und Haas (Ferrari-Triebwerke).

Zur Erinnerung, eine moderne Antriebs-Einheit der Formel 1 ist reglementarisch in sieben Elemente geteilt:

– V6-Verbrennungsmotor

– Turbolader

– MGU-H («motor generator unit – heat»; also der Generator für jene Energie, die beim Turbolader gesammelt wird)

– MGU-K («motor generator unit – kinetic»; also der Generator für die kinetische Energie, die beim Bremsen gesammelt wird)

– Batterie-Paket

– Kontroll-Elektronik

– Auspuff



Erlaubt sind pro Fahrer und Saison:

3 Verbrennungsmotoren

3 Turbolader

3 MGU-H

3 MGU-K

2 Batterien

2 Steuereinheiten

8 Auspuffanlagen



Im ersten freien Training von Baku steckten in allen Mercedes-betriebenen Rennwagen neue Verbrennungsmotoren, MGU-H, Turbo, Auspuff sowie MGU-K. Alfa Romeo und Haas fuhren mit neuen Verbrennungsmotoren, Turbos, und MGU-H; bei Leclerc und Sainz im Werksrennstall kamen noch je eine MGU-K hinzu.



Die sechs Autos von Honda (Red Bull Racing und AlphaTauri) sowie von Renault (Alpine) fuhren hingegen mit fast allen Motorteilen, die an den fünf vorhergegangenen GP-Wochenenden im Einsatz waren. Allerdings stecken in den Alpine-Rennern von Fernando Alonso und Esteban Ocon neue Auspuffanlagen, bei Alonso ist es schon der vierte, bei Ocon der dritte.



Dies alles bedeutete in Bezug auf das WM-Duell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton: Der Niederländer fuhr mit älterem Honda-Motor gegen den Briten. Das Vorgehen der Japaner als Partner von Red Bull Racing und AlphaTauri war auch in Signal: Sie fühlen sich in Sachen Standfestigkeit selbstsicher genug, um mit dem bisherigen Material zu fahren.



Aber für den kommenden Frankreich-GP von 20. Juni auf dem Circuit Paul Ricard wird Honda jetzt nachlegen. Im südfranzösischen Le Castellet werden Max Verstappen und Sergio Pérez von Red Bull Racing sowie Pierre Gasly und Yuki Tsunoda von AlphaTauri frische Antriebseinheiten erhalten.



In Sachen verwendeter Bauteile steht Tsunoda beim zweiten Motor, der erste war beim Qualifying-Unfall in Imola beschädigt worden. Im Auto des Japaners mussten überdies Steuer-Einheit, Batterie und Auspuff gewechselt werden, so wie auch im Auto von Pierre Gasly und Sergio Pérez. Bei Max Verstappen war vor dem Aserbaidschan-GP lediglich einmal ein Auspuff ersetzt worden, alle anderen Teile waren noch so wie beim Saisonauftakt in Bahrain.





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0