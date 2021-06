Formel 1: Auf der Suche nach amerikanischen Fahrern

Seit Liberty Media das Sagen in der Formel 1 hat, wollen die Besitzer der Königsklasse den Bekanntheitsgrad des Sports in den USA vergrössern. Deshalb hält man auch nach amerikanischen Piloten Ausschau.

Seit Alexander Rossi in der Saison 2015 fünf Grands Prix bestritten hat, warten die Formel-1-Verantwortlichen auf den nächsten amerikanischen Fahrer, der in der Königsklasse antritt. Mit dem Haas-Team kämpft immerhin eine Mannschaft aus Amerika in der WM mit, und Teamchef Günther Steiner ist sich sicher, dass auch ein US-Talent gefunden werden kann.

In Baku erklärte der Südtiroler: «Natürlich schauen wir uns um und ich spreche auch mit Formel-1-CEO Stefano Domenicali darüber. Wir diskutieren, was getan werden kann und was ausserhalb der Möglichkeiten liegt und wir versuchen, Pläne für die Zukunft zu schmieden.»

Kurzfristig sei aber wenig möglich, mahnte Steiner im gleichen Atemzug. «Wegen der Superlizenz kann man nicht viel machen. Es wird irgendwann passieren, wir müssen nur geduldig sein. In der Formel 3 gibt es einige vielverspechende Talente, und wir werden sehen, was sich machen lässt», fügte er an.

Tatsächlich gibt es für die IndyCar-Erfolge weniger Superlizenz-Punkte als für die Formel-2-Errungenschaften, ausserdem ist es schwieriger, Formel-1-Tests für die amerikanischen Talente zu organisieren. «Natürlich hätten wir gerne einen amerikanischen Fahrer, und auch die Formel-1-Verantwortlichen wünschen sich das. Aber die amerikanischen Talente haben alle die Möglichkeit, eine gutes Cockpit in einer US-Serie zu finden.»

Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt

WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

Fahrer

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0