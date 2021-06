Frankreich-GP im Fernsehen: Mercedes hofft auf Wende

Die Formel-1-Piloten dürfen heute ins 7. Rennwochenende der Saison starten. Mit dem Circuit Paul Ricard erwartet die Stars der Szene wieder eine permanente Rennstrecke. Das lässt Mercedes hoffen.

Nachdem mit den Grands Prix in Monte Carlo und Baku gleich zwei Stadtrennen in Folge absolviert wurden, kehren die GP-Stars an diesem Wochenende auf eine permanente Rennstrecke zurück: Das siebte Rennwochenende wird auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet ausgetragen, auf dem die Königsklasse zuletzt 2019 unterwegs gewesen war.

Dass wieder auf einer klassischen Piste gefahren wird, lässt Mercedes auf eine Rückkehr auf die Erfolgsspur hoffen. Die Weltmeister-Truppe erlebte zuletzt zwei schwierige Kräftemessen, die nur sieben frische WM-Zähler einbrachten. Diese eroberte Titelverteidiger Lewis Hamilton im WM-Lauf vor seiner Haustüre in Monaco.

«Der GP von Frankreich bedeutet eine Rückkehr auf eine traditionellere Strecke, was uns hoffentlich wieder mehr Glück bringt. Auf diesem Kurs waren wir in der Vergangenheit gut unterwegs», erklärt denn auch Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff, der von einer interessanten Herausforderung spricht.

Tatsächlich konnte Lewis Hamilton die beiden Formel-1-Rennen in Le Castellet, die seit dem GP-Comeback im Jahr 2018 ausgetragen wurden, für sich entscheiden. Der siebenfache Weltmeister war auch im Qualifying jeweils der Schnellste.

Das Mercedes-Duo belegte darüber hinaus sowohl 2018 als auch 2019 die erste Startreihe. Beim letzten Frankreich-GP durfte die Sterntruppe dank des zweiten Rangs von Valtteri Bottas denn auch einen Doppelsieg bejubeln.

Wer nicht verpassen will, wie Hamilton und seine Kontrahenten ins Rennwochenende starten, findet hier die entsprechenden Sendezeiten.

Frankreich-GP im Fernsehen

Freitag, 18. Juni

09.30 Sky Sports F1 – Warm-up, das Motorsportmagazin

10.55 Sky Sports F1 – Pressekonferenz Fahrer

11.15 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 1. Training

11.25 ServusTV – Beginn Berichterstattung 1. Training

11.30 1. Training

13.00 Sky Sports F1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.45 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 2. Training

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung 2. Training

15.00 2. Training

16.45 Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung

18.15 Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung

19.45 Sky Sports F1 – GP Confidential

20.15 Sky Sports F1 – Frankreich-GP 1989

21.00 Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung

22.30 Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung

Samstag, 19. Juni

06.30 Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung

08.00 Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung

09.30 Sky Sports F1 – GP Confidential

11.05 Sky Sports F1 – Moments of Brilliance, Lewis Hamilton

11.45 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 3. Training

11.50 Servus TV – Beginn Berichterstattung 3. Training

12.00 3. Training

13.30 Sky Sports F1 – 3. Training Wiederholung

14.30 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 Qualifying

16.00 ServusTV – Qualifying Analyse

17.35 Sky Sports F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.30 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

19.00 Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung

20.30 Sky Sports F1 – Alex Zanardi: Behinderung ist relative

21.30 Sky Sports F1 – GP Confidential

22.00 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

22.45 Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung

Sonntag, 20. Juni

09.30 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

09.45 Sky Sports F1 – Frankreich-GP 1986

10.30 Sky Sports F1 – Frankreich-GP 1987

11.14 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

13.30 Sky Sports F1 – Vorberichte

14.45 ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

14.50 SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Grosser Preis von Frankreich

16.40 ServusTV – Analyse

16.45 Sky Sports F1 – Analysen und Interviews

17.30 Sky Sports F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen

17.30 ServusTV – Max Verstappen

18.00 Sky Sports F1 – Rennen Wiederholung

19.30 ServusTV – Speed, das Motorsportmagazin

20.00 Sky Sports F1 – 4 Minuten im November, das Formel-1-Saisonfinale 2008

20.30 Sky Sports F1 – Rennen kompakt

21.30 Sky Sports F1 – Rennen Wiederholung

22.40 ORF 1 – Motorhome, Analyse Rennen

23.30 Sky Sports F1 – Rennen Wiederholung