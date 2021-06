Blamage von Lewis Hamilton: So reagiert Mercedes

Mit einem kapitalen Verbremser verschleuderte Lewis Hamilton in Baku wertvolle WM-Punkte – er hatte aus Versehen einen Knopf gedrückt für die Bremskraftverteilung. Mercedes hat nun reagiert.

Neustart zum Grand Prix von Aserbaidschan am 6. Juni, nur noch zwei Runden zu fahren: Schon Sekunden nach einem monumentalen Verbremser in Kurve 1 meldet sich Lewis Hamilton am Funk. «Hatte ich vielleicht den magischen Knopf gedrückt?» Tatsächlich hat der siebenfache Champion eine Spitzenposition im Baku-GP wegen eines Bedienungsfehlers versemmelt. Aber gemäss Mercedes-Technikchef Mike Elliott ist das alles nicht so einfach.

Der englische Ingenieur erzählt: «Was wir spielerisch als ‘Brems-Magie’ bezeichnen, das ist ein Knopf, welcher an der Hinterseite des Lenkrads platziert ist. Dieser Knopf wird vor einem Start oder einem Neustart betätigt. Damit wird automatisch die Bremsbalance so weit nach vorne gestellt wir möglich. Der Grund: Das Aufheizen der Hinterreifen ist recht einfach, das lässt sich mit dem Gas bewerkstelligen. Die Vorderreifen sind kniffliger. Wenn wir die vorderen Bremsen stark belasten, so werden sie sehr heiss, dabei wärmen sie die Vorderreifen von innen auf, und der Fahrer hat beim Start besser haftende Walzen an der Vorderachse.»

«Lewis hatte vor diesem letzten Sprint Richtung Ziel alles richtig gemacht. Er hatte alle notwendigen Knöpfe für den Start betätigt, aber kurz nach dem Start und im Duell gegem Pérez scheint er aus Versehen den Knopf hinter dem Lenkrad gedrückt zu haben. Er hat das nicht bemerkt, also wusste er nicht, was auf ihn zukommt, als er die erste Kurve anbremste. Er bremste im Duell mit Pérez am richtigen Ort, aber weil nun aus Versehen die Bremsbalance wieder nach vorne verstellt war, blockierten die Vorderreifen sofort, von da an war er nur noch Passagier.»

«Ich sehe uns hier in der Mitschuld: Denn wir müssen ihm ein Auto hinstellen, mit dem solche Manipulationsfehler nicht möglich sind. Wir sind gegenwärtig dabei, uns im Detail anzusehen, wie wir das versehentliche Drücken dieses Knopfs verhindern können. Und das werden wir schon für das kommende GP-Wochenende von Frankreich umsetzen.»

Nun hat Mercedes reagiert. Lewis Hamilton in Le Castellet: «Wir haben die Position belassen, aber eine Verkleidung gebaut, so dass ich den Knopf nicht mehr aus Versehen drücken kann. Das ist jedoch nur eine kurzfristige Lösung.»



«Unser Lenkrad ist ein tolles Stück Technik, das man nicht von heute auf morgen einfach so umbauen kann. Alles ist ideal auf die Bedürfnisse des Fahrers abgestimmt. Wir sehen uns derzeit noch an, welche mittelfristige Lösung wir umsetzen können.»



Hamilton sieht den Patzer von Baku übrigens nicht als Fahrfehler. Auf die Frage, ob er vielleicht durch den Druck von Verstappen zu einem Patzer verleitet worden sei, grinst der Brite: «Ach was, beim Neustart war Max ja gar nicht mehr im Feld. Ein Fahrfehler ist für mich, wenn ich in die Mauer fahre. Baku war eher ein Unglück. Aber ich gebe zu – das war eine Schwachstelle, und es war letztlich nur eine Frage der Zeit, bis so etwas passieren würde.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0