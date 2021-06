FP2 Le Castellet: Verstappen knapp Schnellster

Red Bull Racing-Star Max Verstappen durfte sich im 2. Training auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet über die Bestzeit freuen. Der Niederländer blieb allerdings nur knapp schneller als Valtteri Bottas.

Wie schon am Vormittag füllte sich der Circuit Paul Ricard auch im zweiten Training nach der Mittagspause schnell. Die GP-Stars durften bei 47 Grad Celsius Asphalttemperatur ausrücken und George Russell war der Erste, der sich eine Rundenzeit notieren liess. Mit 1:37,201 min fiel diese jedoch gemächlich aus. Zum Vergleich: Valtteri Bottas hatte im ersten Training die Bestzeit über 1:33,448 min aufgestellt.

Bereits in der ersten Stunde hatten die Formel-1-Piloten die Zuschauer mit Abflügen, Ausritten und Drehern unterhalten. Und auch in der zweiten Session dauerte es nicht lange, bis mit Haas-Rookie Nikita Mazepin der erste Fahrer patzte. Der Russe drehte sich in der 15. Kurve, während sein Teamkollege Mick Schumacher nur zwei Minuten Später einen Ausritt in der zweiten Kehre unternahm.

Nach der ersten Viertelstunde musste das Feld mit einer virtuellen Safety-Car-Phase eingebremst werden, denn Max Verstappen verlor einen Teil seines Frontflügels bei der Fahrt über die Randsteine. Red Bull Racing bat die Rennleitung daraufhin, das betroffene Teil zurückzugeben.

Auf der Zeitenliste hatte Valtteri Bottas schon in den ersten 10 Minuten die Spitzenposition übernommen. Der Finne, über dessen Mercedes-Zukunft spekuliert wird, war auf den mittelharten Reifen unterwegs, dennoch dauerte es eine ganze Weile, bis sich Verstappen mit acht Tausendsteln Vorsprung auf Bottas an die Spitze setzte. Der 23-Jährige legte die 5,842 km in 1:32,872 min zurück und blieb damit bis zum Ende der Schnellste.

Bottas belegte den zweiten Platz, Lewis Hamilton auf Position 3 fehlten bereits zweieinhalb Zehntel auf die Bestmarke des Monaco-Siegers, der wie die restlichen GP-Stars in den letzten Minuten Longruns absolvierte. Fernando Alonso durfte sich über die viertschnellste Rundenzeit freuen, Charles Leclerc im Ferrari komplettierte die Top-5.

Weniger gut lief es für Aston Martin, Sebastian Vettel und Lance Stroll mussten sich mit den Plätzen 15 und 16 begnügen. Nur die beiden Williams-Piloten und das Rookie-Duo von Haas waren noch langsamer unterwegs. Mick Schumacher schloss die Session auf Platz 19 ab.

2. Training, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:32,872 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:32,880

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,125

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:33,340

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,550

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:33,685

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:33,696

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,698

09. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,786

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:33,822

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,831

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:33,921

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:33,955

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:34,079

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:34,447

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:34,632

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,266

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,331

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:37,512

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,551