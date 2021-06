Lando Norris: «Profitierten von Ferrari-Fehlern»

Nach den ersten 6 Rennen belegt McLaren mit 2 Punkten Rückstand auf Ferrari den 4. Zwischenrang in der Team-Wertung. Dass der Rückstand so klein ist, liegt nicht zuletzt an den Fehlern der Scuderia, betont Lando Norris.

Ferrari konnte in den jüngsten beiden Formel-1-Kräftemessen auf den Strassenkursen von Monte Carlo und Baku insgesamt 34 WM-Zähler sammeln, der direkte WM-Gegner McLaren kam auf 27 Punkte. Der Abstand zwischen den beiden GP-Rennställen beträgt vor dem siebten Kräftemessen in Le Castellet nur zwei Punkte, und das liegt nicht zuletzt an Ferrari selbst, wie Lando Norris in der FIA-Pressekonferenz betonte.

«Es ist ganz einfach, sie sind in den langsamen Ecken sehr gut unterwegs, da gehören sie oftmals zu den Besten», sagte der McLaren-Hoffnungsträger über den ältesten GP-Rennstall der Welt. «Einige der Strecken, auf denen wir zuletzt unterwegs waren, passten deshalb ganz gut zu ihrem Auto. Aber ich hoffe, dass wir hier in Frankreich ein bisschen stärker sein werden, aber sie werden auch immer besser», warnte der junge Brite.

Er weiss, die Konkurrenz schläft nicht. «Wir versuchen natürlich auch, uns ständig zu verbessern, und zwar in jedem Bereich. Ferrari ist am Samstag sehr schnell, Charles Leclerc stand zwei Mal auf der Pole-Position», zählte Norris auf, fügte aber im gleichen Atemzug an: «Sie machen aber mehr Fehler und haben an den Rennsonntagen auch mehr Mühe.»

«Da konnten wir etwas aufholen und einen besseren Eindruck hinterlassen. Und weil die Punkte am Sonntag verteilt werden, ist es gut für uns, dass wir im Rennen stark sind, das spielt uns in die Hände. Aber mit Blick aufs Auto war Ferrari bisher an den Samstagen unglaublich schnell unterwegs», fügte der 21-Jährige an.