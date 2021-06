Lewis Hamilton (Mercedes/3.): «Etwas stimmt nicht»

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton ist in Frankreich mit seinem Fahrzeug überhaupt nicht zufrieden. Der siebenfache Champion deponierte am Funk: «Etwas stimmt nicht mit diesem Auto, Mann.»

An den ersten Trainingstagen von Monte Carlo und Baku hatte sich angedeutet, dass die Rennen im kleinen Fürstentum und in Aserbaidschan für Dauer-Weltmeister Mercedes-Benz ganz hartes Brot werden würden. Genau so kam es: Hamilton in Monaco nur Siebter, in Baku von der Bahn gerutscht.

Und wie läuft es bislang in Frankreich? Lewis Hamilton lacht nach dem ersten Tag auf dem Circuit Paul Ricard, trotz eines zweiten und eines dritten Ranges: «Es fühlt sich nicht viel anders an als zuvor! Ich habe hier Probleme, aber es scheint, auch Andere tun sich schwer. Ich weiss nicht, ob das an der Pistenoberfläche liegt oder an den sommerlichen Temperaturen oder an Reifen, die mit noch höherem Druck eingesetzt werden müssen. Jedenfalls haben wir am Lenkrad alle Hände voll zu tun und rutschen nur in der Gegend herum.»

«Ich sehe mir mit den Ingenieuren sämtliche Möglichkeiten ab. Wir haben schon alle möglichen Änderungen vorgenommen in Sachen Abstimmung. Heute Abend wird es eine gründliche Analyse geben, in der Hoffnung, dass es morgen besser laufen wird.»

Zwischendurch war es so schlimm, dass sich der 98fache GP-Sieger Hamilton bei seinem Renningenieur Pete Bonington so zu Wort meldete: «Etwas stimmt nicht mit diesem Auto, Mann.»



Liegt das vielleicht am Chassis-Wechsel? Valtteri Bottas sitzt in jener Kohlefaserzelle, die bis einschliesslich Baku von Hamilton verwendet wurde, das ist Chassis Nummer 6. Hamilton wiederum hat Chassis Nummer 4 übernommen. Lewis: «Le Castellet ist eine komplett andere Piste als Baku, von daher ist ein Vergleich schwierig. Aber aus dem Bauch heraus würde ich sagen – da gibt es keinen Unterschied.»



«Was die Reifen angeht, so fühlt sich der harte Reifen derzeit am besten an. Je weicher die Walzen, desto schlimmer wird es. Der weiche Reifen ist unter solchen Bedingungen schon nach einer halben Runde am Ende, die mittelharte Mischung ist etwas widerstandsfähiger. Aber der ideale Rennreifen ist wohl der harte.»



«Auch wenn sich der Wagen nicht gut anfühlt, so stimmen die Rundenzeiten – wir scheinen vorne mitfahren zu können. Dass Max heute die Nase vorn hat, das erstaunt mich nicht. Sie haben seit Wochen ein verflixt schnelles Rennauto, und ich habe damit gerechnet, dass sie auch hier stark sein werden.»





2. Training, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:32,872 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:32,880

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,125

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:33,340

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,550

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:33,685

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:33,696

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,698

09. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,786

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:33,822

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,831

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:33,921

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:33,955

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:34,079

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:34,447

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:34,632

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,266

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,331

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:37,512

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,551





1. Training, Le Castellet

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:33,448 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,783

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:33,880

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34,193

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:34,329

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:34,644

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:34,693

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:34,699

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:34,707

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:34,847

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:34,950

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,116

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,135

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,275

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,289

16. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:35,342

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,612

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,651

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:37,329

20. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:37,881