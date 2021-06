Toto Wolff über Randsteine: «Etwas zu radikal»

Obwohl Lewis Hamiltons Titelrivale Max Verstappen die Nase vorn hatte, war Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff zufrieden mit dem Trainingsfreitag in Frankreich. Er äusserte sich aber kritisch zu den Randsteinen.

Für Toto Wolff verlief der erste Tag auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet im Grossen und Ganzen zufriedenstellend. Der Motorsportdirektor der Sternmarke musste die Tagesbestzeit zwar Max Verstappen überlassen, der im Red Bull Racing-Renner mit 1.32,872 min der Schnellste blieb. Wolffs Schützling Valtteri Bottas, der im ersten Training die Bestzeit aufgestellt hatte, kam aber bis auf acht Tausendstel an den Niederländer heran.

«Valtteri war von Anfang an stark», lobte der Chef den Finnen, der sich immer mehr Spekulationen um seine Mercedes-Zukunft anhören muss. «Er hat ein paar wirklich gute Runs hingelegt und es war auch klar, dass es an der Front eng werden würde. Einige Ausfahrten liefen gut, andere nicht so sehr, aber wir haben im Grossen und Ganzen eine gute Basis für das restliche Wochenende gefunden», fasste er im Interview auf «Sky Sports F1» zusammen.

Natürlich wurde der Wiener auch auf die Diskussion um die hohen Randsteine in der zweiten Kurve des südfranzösischen Kurses angesprochen. Denn diese sorgten bei mehreren GP-Rennern für kostspielige Schäden, wie Mercedes FIA-Rennleiter Michael Masi vorrechnete. Auch Red Bull Racing äusserte Bedenken deswegen.

«Wir wissen, dass die Randsteine in einigen Kurven sein müssen, damit die Fahrer nicht zu weit rausfahren», räumte Wolff zu diesem Thema ein. Gleichzeitig betonte der 49-jährige Österreicher aber auch: «Diese Randsteine sind vielleicht etwas zu radikal, weil sie die Autos kaputtmachen.»

2. Training, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:32,872 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:32,880

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,125

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:33,340

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,550

06. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:33,685

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:33,696

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,698

09. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,786

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:33,822

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,831

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:33,921

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:33,955

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:34,079

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:34,447

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:34,632

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,266

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:35,331

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:37,512

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,551