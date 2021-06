Pirelli: Angst vor Crash, neue Reifen für Silverstone

Formel-1-Alleinausrüster Pirelli reagiert auf die Highspeed-Unfälle von Lance Stroll und Max Verstappen in Baku: Die Mailänder bringen schon in einer Woche neue Hinterreifen, für einen Test auf dem Red Bull Ring.

In Baku waren wieder mal die Formel-1-Schutzengel unterwegs: Der Kanadier Lance Stroll und der Niederländer Max Vertappen überstanden Highspeed-Unfälle zum Glück unverletzt. Beide Male ging sowohl am Aston Martin als auch am Auto von Red Bull Racing der linke Hinterreifen kaputt.

Sowohl bei Strolls als auch bei Verstappens linkem Hinterreifen ist damals die innere Seitenwand kaputtgegangen, und der Schaden – so Pirelli – sei trotz der Einhaltung der Startvorgaben in Sachen Mindestdruck und maximaler Heiztemperatur darauf zurückzuführen, wie die Reifen im Rennen eingesetzt worden seien.

Pirelli-Rennchef Mario Isola: «Wenn bei einem niedrigeren Druck als berechnet eine Menge Energie in den Reifen geht, bekommt man an der Seitenwand eine so genannte stehende Welle. Stehende Wellen erzeugen eine Menge Energie, welche die innere Schulter des Reifens stark belastet. Und irgendwann geht der Reifen kaputt. Genau dies ist in Baku passiert.»

Klar lag da die Frage auf der Hand: Hatten sich die Teams in Aserbaidschan beim Reifendruck in einer Grauzone bewegt? Red Bull Racing stellte klar: «Wir haben uns zu jeder Zeit an die Reifenparameter von Pirelli gehalten und werden uns auch weiterhin an deren Vorgaben halten.»



Richtig wohl war Pirelli die Sache nicht. Denn am Abend des 25. Juni gab Pirelli-Rennchef Mario Isola am Red Bull Ring zu: Es wird auf Hochdruck an einer neuen Hinterreifen-Konstruktion gearbeitet, die am GP-Wochenende von Silverstone kommen soll – auf einer Strecke also, wo die Reifen besonders stark belastet werden.



Schon am 2. Juli, im Rahmen des zweiten GP-Wochenendes auf dem Red Bull Ring, werden im freien Training alle Fahrer je zwei Sätze der neuen Walzen erhalten. Sollte dieser Reifen wie erhofft arbeiten, wird diese neue Spezifikation der Hinterreifen ab Silverstone eingesetzt.



Pirelli dazu: «Erst im kommenden Jahr wird es möglich sein, den Reifendruck in Echtzeit an allen Autos zu messen. Beim neuen Reifen fliessen Erkenntnisse ein, die wir bei der Entwicklung der 2022er Niederquerschnittreifen gewonnen haben. Die neue Konstruktion wird grössere Widerstandsfähigkeit unter Extrembedingungen garantieren.»





2. Training, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,412 min

02. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,748

03. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,790

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:05,796

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:05,827

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,934

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,994

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,079

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:06,089

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,145

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:06,147

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:06,251

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:06,270

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,297

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:06,451

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,628

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,886

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:07,404

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:07,669

20. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, keine Zeit





1. Training, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,910 min

02. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:06,166

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:06,332

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:06,386

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:06,397

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:06,519

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:06,551

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,584

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,614

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:06,629

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:06,630

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:06,669

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:06,696

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,708

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,848

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:06,861

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:07,180

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:07,473

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:07,823

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:08,081