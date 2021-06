Jos Verstappen: «Das ist ein ganz anderer Max»

Red Bull Racing-Honda-Star Max Verstappen hat beim Grand Prix der Steiermark seinen vierten Saisonsieg 2021 sichergestellt. Sein Vater Jos Verstappen (49) weiss: «Das ist ein ganz anderer Max als früher.»

Alles läuft für Max Verstappen: Beim Grossen Preis der Steiermark auf dem Red Bull Ring hat der 23jährige Niederländer seinen vierten Saisontriumph eingefahren und damit die Hälfte aller diesjährigen Rennen gewonnen. Erstmals in seiner GP-Karriere gewann er zwei Rennen unmittelbar hintereinander.

Über viele Jahre hat der einstige Grand-Prix-Fahrer Jos Verstappen seinen Sohn auf die Königsklasse vorbereitet. Im AvD Motor & Sport Magazin sagt der 49-Jährige: «Das ist ein ganz anderer Max als früher. Denn er hat ein konkurrenfähigeres Auto zur Verfügung als in den Jahren zuvor. Er weiss, dass er im Normall jedes Rennen gewinnen kann. Vorher war Mercedes in der Regel schneller, das ist in diesem Jahr grundlegend anders.»

«Max ist klar, dass er ein Wörtchen um den Titel mitreden kann und dass er aus diesem Grund keine Fehler machen darf. Dieses Jahr bietete sich eine grosse Chance, und Red Bull Racing-Honda wird alles dafür tun, sich diese Gelegenheit nicht entgehen zu lassen. Das Auto ist gut, der Motor ist besser geworden. Die jüngsten Verbesserungen am Wagen funktionieren alle nach Wunsch.»

Wie sieht der 107-fache GP-Teilnehmer Jos Verstappen die beiden Titelrivalen Lewis Hamilton und Max Verstappen? Jos weiter: «Die beiden sind absolut auf Augenhöhe. Es ist schwierig, sie miteinander zu vergleichen, weil sie in unterschiedlichen Autos sitzen. Sie sind meiner Ansicht nach derzeit die beiden besten Fahrer der Formel 1. Lewis hat sehr viel Erfahrung. Aber Max ist auch schon in seiner siebten Saison. Er weiss genau, was er tut.»



Jos Verstappen erkennt auch, dass Verstappen vom Mexikaner Sergio Pérez mehr Hilfe erwarten kann als zuvor von Pierre Gasly und Alexander Albon. Jos: «Das funktioniert richtig gut zwischen Max und Sergio. Pérez muss in der Quali noch ein bisschen zulegen, um Max zu helfen. Da hat er noch ein paar Schwächen. Aber ich finde, bis jetzt macht Pérez einen prima Job.»



Max ging bei Jos durch eine knallharte Schule, wie Verstappen senior zugibt: «Es war gewiss nicht einfach für Max. Wir sind nicht auf die Strecke gegangen, um hinterherzufahren. Ich wollte nur gewinnen. Und genau das habe ich ihm abverlangt. Tag und Nacht gab es fast nur Motorsport. Als er angefangen hat, war er vier Jahre alt. Wir sind jede Woche zwei bis drei Mal gefahren. Beinahe jede Woche waren wir in Italien, um dort zu trainieren. Ich habe mit Max viel geredet. Je älter er aber wurde, desto mehr habe ich mich zurückgenommen. Er hatte mit der Zeit seine eigenen Ideen und musste seinen eigenen Weg gehen. Früher fand ich es schwierig, mich zurückzunehmen. Heute geht das sehr viel besser.»





Steiermark-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22:24,357 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +34,743 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +46,907

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +47,434

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +3 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Hydraulik

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Kollision





WM-Stand nach 8 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 156 Punkte

2. Hamilton 138

3. Pérez 96

4. Norris 86

5. Bottas 74

6. Leclerc 58

7. Sainz 50

8. Gasly 37

9. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 19

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Red Bull Racing 252

2. Mercedes 212

3. McLaren 120

4. Ferrari 108

5. AlphaTauri 46

6. Aston Martin 44

7. Alpine 31

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0