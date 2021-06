Österreich-GP im Fernsehen: So geht die Action weiter

Nach dem Grossen Preis der Steiermark auf dem Red Bull Ring folgt unmittelbar der Österreich-GP. Besonders ServusTV und der ORF geben in Sachen Berichterstattung aus dem Murtal Vollgas.

Die Corona-Pandemie zwang die Formel 1 vor einem Jahr zu ungewöhnlichen Schritten, weil erst ab Juli gefahren werden konnte, musste ein dichtes Programm aus 17 Läufen auf die Beine gestellt werden. Seit die Königsklasse seit einem Jahr wieder Fahrt aufnahm, gab es 25 WM-Läufe!

Gleichzeitig hatten wir in diesem Jahr noch nie so viele WM-Läufe ohne Nationenbezeichnung, gleich sechs der 17 Rennen von 2020 trugen einen ungewöhnlichen Titel. Weil Rennpromoter ohne Zuschauer keine Einnahmen haben und staatliche Tourismusbehörden Zuschüsse an die Formel 1 zahlen, um Werbung für Fremdenverkehr zu machen.

Erstmals in 70 Jahren Formel 1 hiess 2020 ein Rennen der Königsklasse «Grand Prix der Steiermark», damals als zweiter Lauf nach dem Österreich-GP auf dem Red Bull Ring, 2021 ist die Reihenfolge gleich umgekehrt.

Formel-1-WM-Läufe ohne Landesbezeichnung im Titel sind gar nicht so selten. Ein solches Rennen haben wir regelmässig seit mehr als zehn Jahren, wie unsere Liste gleich zu Beginn zeigt.



Grand Prix von Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten (seit 2009).



Caesars Palace Grand Prix (1981 und 1982 in Las Vegas/USA).



Dallas Grand Prix in den USA (1984).



Grand Prix von Europa (in den 50er Jahren als zusätzliches Prädikat verliehen, ab 1983 als eigenständiger WM-Lauf auf ganz verschiedenen Strecken – Brands Hatch, Baku, Donington Park, Jerez, Valencia und auf dem Nürburgring).



Pacific Grand Prix (in Aida/Japan 1994 und 1995).



Pescara Grand Prix (1957 in Italien).



Neben dem Steiermark-GP kamen 2020 hinzu: Der Grand Prix zum 70. Geburtstag der Formel 1 (zweiter Lauf in Silverstone, nach dem Britischen Grand Prix), der Grand Prix der Toskana in Mugello (13. September) sowie der Grosse Preis der Eifel auf dem Nürburgring – da die Namensrechte an der Bezeichnung Grosser Preis von Deutschland dem Automobilclub von Deutschland gehören, das 2020er Rennen jedoch vom ADAC organisiert wird, muss dieser einen anderen Namen tragen.



Ebenso neu 2020: der Grand Prix der Emilia Romagna (in Imola) und «Rolex Sakhir» Grand Prix in Bahrain, benannt nach dem Hauptsponsor und der Wüste, in welcher die arabische Rennstrecke liegt.



Den Vogel in Sachen GP-Bezeichnung schoss 2021 aber Imola ab. Das zweite Rennen der Saison hiess offiziell: Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna.



Wie das Österreich-GP-Wochenende verläuft, verfolgen die Fans online oder vor dem Fernseher, hier die wichtigsten Sendetermine – besonders ServusTV und der ORF geben beim Heimrennen mit einer reichen Berichterstattung Vollgas.





Österreich-GP im Fernsehen

Freitag, 2. Juli

06.00 Sky Sports F1 – Grand Prix von Österreich 1986

06.45 Sky Sports F1 – GP Confidential

07.15 Sky Sports F1 – Steiermark-GP 2021 kompakt

07.45 Sky Sports F1 – Steiermark-GP 2021 Analyse

09.00 Sky Sports F1 – Greatest Races: Villeneuve in Spanien 1997

09.15 Sky Sports F1 – Greatest Races: Lauda in Estoril 1984

10.20 Sky Sports F1 – Greatest Races: Berger in Deutschland 1994

10.30 Sky Sports F1 – Greatest Races: Mansell in Silverstone 1987

10.45 Sky Sports F1 – Warm-up, das Motorsportmagazin

10.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

11.00 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

11.15 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

11.30 Erstes Training

13.00 Sky Sports F1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.25 Sky Sports F1 – Greatest Races: Lauda in Estoril 1984

14.25 ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

14.30 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

14.35 Sky Sports F1 – Greatest Races: Berger in Deutschland 1994

14.45 Sky Sports – Beginn Berichterstattung Zweites Training

15.00 Zweites Training

19.30 Sky Sports F1 – Erstes Training Wiederholung

21.00 Sky Sports F1 – Zweites Training Wiederholung

22.30 Sky Sports F1 – GP Confidential

23.00 Sky Sports F1 – Erstes Training Wiederholung



Samstag, 3. Juli

06.00 Sky Sports F1 – Grand Prix von Österreich 1987

06.45 Sky Sports F1 – Erstes Training Wiederholung

08.15 Sky Sports F1 – Zweites Training Wiederholung

10.10 ServusTV – Formel 1 total aus Spielberg

11.25 ServusTV – Formel 1 total aus Spielberg

11.30 Sky Sports F1 – Momente der Brillanz: Fernando Alonso

11.30 ORF 1 – Beginn Berichterstattung 3. Training

11.45 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

11.45 ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.00 Drittes Training

13.15 Sky Sports F1 – Momente der Brillanz: Kimi Räikkönen

13.15 ServusTV – Formel 1 total aus Spielberg

13.15 ORF 1 – der Grand Prix Ihrer Wahl

13.30 Sky Sports F1 – Drittes Training Wiederholung

14.20 ORF 1 – Formel-1-News

14.30 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 SRF Zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 Qualifying

16.00 ServusTV – Analyse Qualifying

17.15 Sky Sports F1 – Greatest Races: Coulthard in Frankreich 2000

17.25 Sky Sports F1 – Momente der Brillanz: Ayrton Senna

18.40 Sky Sports F1 – Pressekonferenz Fahrer

19.45 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

20.45 Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung

23.15 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt



Sonntag, 4. Juli

06.00 Sky Sports F1 – Grand Prix von Österreich 1986

08.45 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

09.00 ServusTV – Formel 1 total aus Spielberg

10.10 Sky Sports F1 – Grand Prix von Österreich 1987

11.05 ServusTV – Formel 1 total aus Spielberg

12.10 ServusTV – Summa cum Lauda

13.00 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

13.00 ServusTV – Countdown zum Rennen

13.15 Sky Sports F1 – Team Radio Moments 2020

13.15 ORF 1 – Formel-1-News

13.30 Sky Sports F1 – Vorberichte zum Rennen

14.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.20 SRF Zwei – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Grosser Preis von Österreich

16.40 ServusTV – Analyse des Rennens

16.45 Sky Sports F1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF 1 – Motorhome

17.30 Sky Sports F1 – Pressekonferenz

18.00 Sky Sports F1 – Ted’s Notebook

18.30 Sky Sports F1 – Rennen Wiederholung

19.30 ServusTV – Speed, das Motorsportmagazin

20.30 Sky Sports F1 – Ted’s Notebook

21.00 Sky Sports F1 – das Rennen kompakt

22.30 Sky Sports F1 – Rennen Wiederholung