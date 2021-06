Mika Häkkinen über Mercedes: Keine Lösung in Sicht

Der zweifache Formel-1-Weltmeister Mika Häkkinen lobt die Arbeit von Red Bull Racing und WM-Leader Max Verstappen. Für das Mercedes-Team gibt es hingegen eine Warnung.

Der überlegene Sieg von Max Verstappen im Steiermark-GP hat auch bei Mika Häkkinen einen starken Eindruck hinterlassen. In seiner Kolumne für den Wettanbieter «Unibet» schwärmt der zweifache Champion: «Die Art und Weise, wie Max Verstappen den Grand Prix der Steiermark am Sonntag kontrollierte und einen komfortablen Sieg über Lewis Hamilton einfahren konnte, zeigte, wie stark sich das Red Bull Racing-Honda-Paket in diesem Jahr entwickelt hat.»

«Ich denke, sie haben einen unglaublichen Job gemacht, und Max nutzt das voll aus», lobt der Finne, und betont: «Red Bull Racing hat die letzten vier Grands Prix gewonnen, das ist eine wirklich fantastische Leistung und die Art von Konkurrenz, die Mercedes seit 2013 nicht mehr erlebt hat. Red Bull Racing und Honda haben alles in diese Saison gesteckt.»

«In Österreich sagten sowohl Lewis Hamilton als auch Teamkollege Valtteri Bottas, dass die Red Bull Racing-Renner pro Runde zwei Zehntelsekunden schneller waren und auf den Geraden spürbar flotter fahren konnten, ein wirklich signifikanter Vorteil auf einer so kurzen Strecke. Im Rennen konnte Max einen frühen Vorsprung herausfahren und alle Strategieoptionen von dort aus kontrollieren», schildert der 52-Jährige.

«Während sich Mercedes auf die Entwicklung des Autos für 2022 konzentriert, hat die Entscheidung von Red Bull Racing und Honda, alles in das diesjährige Programm zu stecken, einen deutlichen Fortschritt bei der Performance gebracht. Im Moment scheint Mercedes keine Antwort darauf zu haben, und mit nur vier Tagen zwischen dem steirischen und dem österreichischen Grand Prix gibt es keinen Grund zu glauben, dass sie rechtzeitig eine Lösung finden können», prophezeit der 20-fache GP-Sieger. Und er warnt: «Mercedes muss bald eine Lösung finden, wenn ihnen diese Weltmeisterschaft im Juli und August nicht entgleiten soll.»

Steiermark-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22:24,357 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +34,743 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +46,907

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +47,434

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +3 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Hydraulik

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Kollision

WM-Stand nach 8 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 156 Punkte

2. Hamilton 138

3. Pérez 96

4. Norris 86

5. Bottas 74

6. Leclerc 58

7. Sainz 50

8. Gasly 37

9. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 19

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 252

2. Mercedes 212

3. McLaren 120

4. Ferrari 108

5. AlphaTauri 46

6. Aston Martin 44

7. Alpine 31

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0