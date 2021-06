Pierre Gasly nach Crash: «Nur ein Gedanke tröstet»

Nach sechs Punktefahrten in Serie war der Steiermark-GP für den AlphaTauri-Honda-Piloten Pierre Gasly schon in der ersten Runde vorbei. Der Franzose: «Es ist, als hätte ich am Rennen gar nicht teilgenommen.»

Eine tolle Serie ist abgerissen: Der Franzose Pierre Gasly hatte sechs Punktefahrten in Serie gezeigt – Siebter in Imola, Zehnter in der Algarve und in Barcelona, Sechster in Monaco, fabelhafter Dritter in Baku, Siebter beim Heim-GP in Le Castellet. Aber ausgerechnet auf dem Red Bull Ring ging die Serie des AlphaTauri-Piloten zu Ende: Kollision mit dem Ferrari-Fahrer Charles Leclerc schon in der ersten Runde des Steiermark-GP.

Die Chancen des gegenwärtigen WM-Achten waren wenige Sekunden nach dem Start dahin: Zuerst Reifenschaden links hinten, dann holprige Fahrt zurück zur Box, dabei ging die Aufhängung kaputt, aus die Maus.

Der 25-Jährige sagt: «Ich wurde klassisch eingeklemmt, links war Charles, recht lag Fernando Alonso. Das ist extrem enttäuschend nach meinem sechsten Startplatz. Es fühlt sich an, als hätte ich an diesem Rennen überhaupt nicht teilgenommen. Wir haben die Gelegenheit verpasst, üppig zu punkten.»

Leclerc meinte: «Es tut mir leid für Pierre. Ich spürte nur eine ganz leichte Berührung, aber die hatte grosse Konsequenzen für beide von uns – er schied aus, ich musste an die Box.»

Leclerc wurde noch Siebter, die Schäden am AlphaTauri-Honda von Gasly waren zu gross, um weiterfahren zu können.



Gasly weiter: «Mein einziger Trost besteht darin, dass wir unseren fünften Platz in der Konstrukteurs-Meisterschaft verteidigen konnten.»





Steiermark-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22:24,357 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +34,743 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +46,907

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +47,434

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +3 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Hydraulik

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Kollision





WM-Stand nach 8 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 156 Punkte

2. Hamilton 138

3. Pérez 96

4. Norris 86

5. Bottas 74

6. Leclerc 58

7. Sainz 50

8. Gasly 37

9. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 19

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Red Bull Racing 252

2. Mercedes 212

3. McLaren 120

4. Ferrari 108

5. AlphaTauri 46

6. Aston Martin 44

7. Alpine 31

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0