Haas-Schlusslicht Nikita Mazepin: «Ich war Freiwild»

Formel-1-Rookie Nikita Mazepin kämpfte im Steiermark-GP mit stumpfen Waffen. Der Russe aus dem Haas Team kam als Letzter ins Ziel und gab an: «Leider ist keine baldige Besserung in Sicht.»

Für Nikita Mazepin verlief das erste der beiden Formel-1-Kräftemessen auf dem Red Bull Ring frustrierend. Der 22-Jährige aus Moskau legte zwar einen starken Start hin, dennoch war er am Ende als Achtzehnter das Schlusslicht in der Gruppe jener Piloten, die den Steiermark-GP beenden konnten.

Dennoch stellte er sich selbst ein gutes Zeugnis aus. «Ich denke, dass ich eine sehr sehr gute erste Runde gefahren bin», erklärte der GP-Rookie, und fügte an: «Ich war sehr zufrieden mit der Position, die ich einnehmen konnte. Ich hatte mich am Morgen darauf vorbereitet, um sehr gut zu wissen, wo möglicherweise ein Haufen Autos sein könnten und wie man an ihnen vorbeikommt.»

Doch danach fiel er wieder zurück – und gemäss Mazepin geschah das nicht zuletzt wegen seines schweren GP-Renners: «Wenn man viele Runden, lange Geraden und im Vergleich zum anderen Auto in unserem Team ein sehr schweres Fahrzeug hat, ist es sehr schwierig, vorne zu bleiben.»

«Ich bin nicht glücklich, aber ich warte einfach auf eine neue Chance, denn im Moment sind mir die Hände gebunden», seufzte der junge Russe. «Ich gebe am Anfang mein Bestes und dann bin ich nur noch Freiwild, das geschnappt werden kann, und genau das ist dann auch passiert.»

«So ist das eben», fügte Mazepin an, und verriet: «Leider ist keine baldige Besserung in Sicht. Vielleicht in den nächsten 6 bis 7 Rennen, aber das ist ja nicht so bald.»

Steiermark-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22:24,357 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +34,743 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +46,907

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +47,434

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +3 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Hydraulik

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Kollision

WM-Stand nach 8 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 156 Punkte

2. Hamilton 138

3. Pérez 96

4. Norris 86

5. Bottas 74

6. Leclerc 58

7. Sainz 50

8. Gasly 37

9. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 19

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 252

2. Mercedes 212

3. McLaren 120

4. Ferrari 108

5. AlphaTauri 46

6. Aston Martin 44

7. Alpine 31

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0