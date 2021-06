Daniel Ricciardo (McLaren): «Mein Herz ist gebrochen»

Der siebenfache GP-Sieger Daniel Ricciardo stiess zu Beginn des Steiermark-GP sofort um fünf Ränge vor, ging am Ende aber wegen eines mysteriösen Defekts leer aus: «Mein Herz ist gebrochen.»

Der Australier Daniel Ricciardo gilt als einer der besten Angreifer der Formel 1. Der 31-Jährige hat in zahlreichen Grands Prix die Fans mit seinen tollen Attacken begeistert. Der siebenfache GP-Sieger weiss: «Die erste Gelegenheit, in der Formel 1 Boden gut zu machen, ist der Start.»

Der McLaren-Mercedes-Fahrer brauste von Startplatz 13 los, als würde die Zielflagge schon nach der ersten Runde gezeigt, er machte gleich mal fünf Ränge gut. Aber in Runde 7 fiel er zurück– scheinbar hilflos – links und rechts pfiffen die Gegner vorbei. Was war da los?

Das Gesicht von Ricciardo nach 71 Runden sagte alles: Der Strahlemann hatte sein Lachen verloren. «Mein Herz ist gebrochen. Ich hatte einen fabelhaften Start und war mit den mittelharten Reifen strategisch auf Idealkurs. Die Gegner vor mir fuhren auf weichen Pirelli, und ich wusste – früher oder später würden die richtig Probleme bekommen. Ich freute mich bereits auf ein schönes Ergebnis. Und dann begann es im Motor zu spuken.»

«Aus Kurve 1 heraus war auf einmal nicht mehr die übliche Leistung da, ich veränderte am Lenkrad ein paar Motoreinstellungen, ab Kurve 7 oder 8 schien wieder alles in Ordnung zu sein. Aber die in Runde 1 gewonnenen Plätze waren alle futsch. Dann steckte ich in diesem Mittelfeld-Schnellzug fest und kam nicht mehr weiter.» Am Ende wurde Daniel 13.



«Was möglich gewesen wäre? Carlos Sainz ging mit der gleichen Strategie ins Rennen und wurde Sechster. Wir hätten also mit Lando auf Platz 5 und mir dahinter ein schönes Ergebnis einfahren können. Stattdessen dies. An einem solchen Tag fällt es mir schwer, meinen Sport zu lieben.»



McLaren-Teamchef Andreas Seidl: «Wir haben uns bei Daniel entschuldigt. Es gab ein Problem mit der elektronischen Steuerung des Motors, das hat die Leistungsentfaltung über mehr als eine halbe Runde beeinträchtigt. Wir konnten das mit einigen Verstellungen am Lenkrad lösen, aber da war das Schaden bereits angerichtet.»





Steiermark-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22:24,357 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +34,743 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +46,907

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +47,434

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +3 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Hydraulik

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Kollision





WM-Stand nach 8 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 156 Punkte

2. Hamilton 138

3. Pérez 96

4. Norris 86

5. Bottas 74

6. Leclerc 58

7. Sainz 50

8. Gasly 37

9. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 19

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Red Bull Racing 252

2. Mercedes 212

3. McLaren 120

4. Ferrari 108

5. AlphaTauri 46

6. Aston Martin 44

7. Alpine 31

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0