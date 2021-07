Lewis Hamilton: Bis Ende 2023 bei Mercedes-Benz!

Es steht fest: Formel-1-Rekordchampion Lewis Hamilton und Mercedes-Benz haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt, der Brite sitzt seine grosse Karriere im GP-Sport bis Ende 2023 fort.

Das war zu erwarten: Lewis Hamilton bleibt bis Ende 2023 bei Mercedes-Benz, der Vertrag ist unterzeichnet. Damit setzen Fahrer und Team die erfolgreichste Partnerschaft in der Geschichte der Formel 1 fort. Der Untersättliche wird also die Saisons zehn und elf für das Team aus Brackley bestreiten. Seit er im Jahr 2013 zum Werksteam hinzugestoßen ist, erzielte Lewis sechs Fahrer-Weltmeistertitel, 77 Rennsiege und 74 Pole Positions.

Lewis Hamilton: «Ich kann es kaum glauben, dass ich schon seit fast neun Jahren mit diesem fantastischen Team zusammenarbeite und freue mich sehr, dass wir unsere Partnerschaft auch in den kommenden beiden Jahren fortsetzen werden.»

«Wir haben gemeinsam sehr viel erreicht, aber wir können gemeinsam noch viel mehr schaffen, sowohl auf als auch neben der Strecke. Ich bin wahnsinnig stolz darauf und unheimlich dankbar dafür, wie Mercedes mich bei meinem Engagement für mehr Vielfalt und Gleichberechtigung in unserem Sport unterstützt hat.»

«Wir stehen am Anfang einer neuen Fahrzeug-Ära, die gleichzeitig herausfordernd und aufregend sein wird, und ich kann es kaum erwarten, herauszufinden, was wir noch alles gemeinsam erreichen werden.»



Toto Wolff, Geschäftsführer und Teamchef des Formel-1-Rennstalls von Mercedes: «Zum Beginn der neuen Formel-1-Ära ab der Saison 2022 kann ich mir keinen besseren Fahrer im Team wünschen als Lewis. Seine Erfolge in diesem Sport sprechen für sich selbst und mit seiner Erfahrung, seinem Speed und seiner Rennintelligenz erreicht er den Gipfel seiner Leistungsfähigkeit. Wir genießen den Zweikampf in diesem Jahr sehr und deshalb wollten wir die Vertragsgespräche auch so früh abschließen, damit dadurch keine Ablenkung vom Wettkampf auf der Rennstrecke entsteht. Ich habe Lewis gesagt, dass er immer bei uns fahren kann, solange dieses unglaubliche Feuer für den Rennsport in ihm brennt.»



Markus Schäfer, Vorstandsmitglied der Daimler AG und Aufsichtsratsvorsitzender des Mercedes-AMG Petronas F1 Teams: «Ich freue mich sehr, dass Lewis Hamilton in den kommenden beiden Saisons weiter für das Mercedes-AMG Petronas F1 Team fahren wird. Sein Ehrgeiz, seine Hingabe für den Erfolg und sein beständiges Streben nach Verbesserungen spielten eine wichtige Rolle für unser Team und unsere Marke, um so erfolgreich zu werden wie wir es heute sind. Er ist nicht nur ein sehr talentierter Rennfahrer, sondern auch ein sozial engagierter und fürsorglicher Mensch, der in der Gesellschaft einen Unterschied ausmachen möchte. Zusammen haben wir uns vorgenommen, unsere gemeinsamen Erfolge in Zukunft fortzusetzen.»





