Sebastian Vettel: Sein Aston Martin erhält neue Farbe

Typische Farben: Aston Martin in Grün, McLaren in Papaya-Orange

Sebastian Vettel und die Grünen, das passt, nicht nur wegen der politischen Gesinnung des Heppenheimers. Sein grüner Aston Martin soll jetzt eine andere Farbe erhalten. Teamchef Otmar Szafnauer erklärt das.

Der Salzburger Andreas Weissenbacher identifiziert sich vollständig mit seiner Firma BWT (Best Water Technology). Er hat die Farbe Pink in der Formel 1 salonfähig gemacht, und er gibt freimütig zu – er bedauert es, dass Aston Martin in einer Schattierung des traditionsreichen «British Racing Green» antritt.

Weissenbacher sagt: «Aston Martin-Chef Lawrence Stroll versteht, dass mir das Herz blutet. Wäre der Aston Martin pink, hätte doch auch Titelsponsor Cognizant mehr Freude, weil der Wiedererkennungswert viel höher wäre. Geschäftlich gesehen war es falsch, historisch ist das britische Renngrün für viele sicher verständlich, für mich nicht. Denn der Aston Martin fällt im TV nicht auf.»

Nun erhält der Österreicher Recht, denn der Aston Martin von Sebastian Vettel und Lance Stroll wird eine andere Farbe erhalten. Teamchef Otmar Szafnauer sagt: «Die heutige Farbe passt zu uns. Sie schimmert herrlich in der Sonne und ist live wirklich ein Hingucker. Doch wir sind uns dessen bewusst, dass sie im Fernsehen nicht so knallt. Also überlegen wir uns eine andere Schattierung. Wir wollen uns besser absetzen von anderen Rennwagen in dunkleren Farben.»

«Aber natürlich werden wir weiterhin in Grün auftreten. Aston Martin ist traditionell grün, und die Fans verbinden die Rennwagen auch so – ein Ferrari ist rot, ein Aston Martin ist grün.»





2. Training, Spielberg

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:04,523 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:04,712

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:04,740

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,139

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:05,268

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,356

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,379

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:05,393

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,466

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,511

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,516

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,527

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:05,620

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,624

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,698

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:05,708

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:05,819

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:05,911

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,014

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,173





1. Training, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,143 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:05,409

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:05,431

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:05,445

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,474

06. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,586

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:05,709

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:05,726

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:05,726

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:05,880

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,980

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:06,181

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,203

14. Guanyu Zhou (CHN), Alpine A521-Renault, 1:06,414

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:06,444

16. Callum Ilott (GB), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:06,564

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:06,583

18. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,683

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:06,978

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:07,316