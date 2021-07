Überfall auf Lando Norris: Verdächtiger festgenommen

Lando Norris wurde nach dem Fussball-EM-Finale im Wembley-Stadion in London beraubt: Dem McLaren-Star wurde die Luxus-Uhr geklaut. Am Sonntag hat die Polizei nun einen Verdächtigen festgenommen.

Der Schreck sass Lando Norris noch in den Knochen, als er in Silverstone zum Heimspiel antrat: Nur wenige Tage zuvor hatte man den Formel-1-Star auf dem Parkplatz beim Wembley-Stadion seiner Uhr beraubt, als er in seinen McLaren steigen wollte. Dabei zufolge handelte es sich um eine Richard Mille RM11-03, die rund 50.000 Euro wert sein soll.

Der junge Brite kam unverletzt davon, dennoch hatte der Zwischenfall seine Spuren hinterlassen, wie er gegenüber «Sky Sports F1» erklärte. «Ich bin ehrlich gesagt nicht in der besten Verfassung», gestand der McLaren-Pilot zum Start des zehnten Rennwochenendes der Saison. Und er betonte, dass er nicht gut geschlafen habe.

«Ich fühle mich etwa angeschlagen», seufzte Norris. «Das ist eine unschöne Erfahrung, die ich niemandem wünsche», schob er nach. Das Team bestätigte den Überfall kurz danach und teilte mit, dass der GP-Star zumindest körperlich nicht zu Schaden gekommen sei.

Nun hat die Polizei in London einen Verdächtigen im Visier, der am Rennsonntag festgenommen wurde. Der 24-Jährige wurde auf Kaution wieder freigelassen, muss aber Mitte August wieder zurückkehren, heisst es in der entsprechenden Mitteilung der Behörden. Die Ermittler sind immer noch auf der Suche nach Zeugen, die den Überfall mitbekommen haben.

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23:03,157h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,871

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11.125

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +28,573

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +42,624

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +43,454

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:12,093 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:14,289

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:16,162

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:22,065

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,329

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes,

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

WM-Stand nach 10 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 177

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 68

8. Ricciardo 50

9. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 26

12. Stroll 18

13. Ocon 14

14. Tsunoda 10

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 285

3. McLaren 163

4. Ferrari 148

5. AlphaTauri 49

6. Aston Martin 48

7. Alpine 40

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0