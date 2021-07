Ungarn-GP im Fernsehen: Max Verstappen ist bereit

Nachdem Max Verstappen in Grossbritannien eine bittere Pille schlucken musste, will der Red Bull Racing-Star in Ungarn Wiedergutmachung leisten. Hier gibt’s die wichtigsten Sendezeiten zum elften Wochenende.

Nur noch ein Rennwochenende müssen die GP-Stars bestreiten, bevor es in die gleichermassen langersehnte wie wohlverdiente Sommerpause geht. Auf dem Hungaroring geht der erbitterte Titelkampf der WM-Rivalen Max Verstappen und Lewis Hamilton in die nächste Runde und Ersterer ist bestrebt, den schmerzlichen Nuller von Silverstone wiedergutzumachen.

Im vergangenen Jahr erlebte der Niederländer einen turbulenten Start ins Ungarn-Rennen, weil er sein Auto auf dem Weg zur Startaufstellung in die Streckenbegrenzung gesetzt hatte. Seine Mechaniker arbeiteten im Rekordtempo, um den GP-Renner pünktlich zum Start hinzubekommen, Verstappen bedankte sich mit dem zweiten Platz.

«Die Strecke in Ungarn gefällt mir, und ich hoffe, dass auf dem Weg zur Startaufstellung etwas weniger los ist, denn letztes Jahr haben die Mechaniker eine Art Wunder vollbracht, um mein Auto zum Rennstart bereit zu haben», erinnert sich der 23-Jährige, der nach seinem Highspeed-Einschlag wieder bereit ist, auf die Piste zu gehen.

«Ich bin froh, an diesem Wochenende in Ungarn wieder auf die Strecke zu gehen, besonders nach dem letzten Rennergebnis. Natürlich habe ich ein paar blaue Flecken, aber das ist normal nach so einem grossen Aufprall. Doch ich trainiere und fühle mich gut», beteuert der WM-Leader, der zumindest virtuell bereits wieder ein Rennen bestritten hat.

«Ich habe diese Woche ein 24h-Sim-Rennen bestritten, und es war ein guter Test, um zu sehen, wie mein Körper darauf reagieren würde, lange Zeit in einer Position und hinter Bildschirmen zu sitzen», erzählt Verstappen, und betont: «Ich habe mich ganz wohl gefühlt, und das stimmt mich positiv für den Einsatz in Ungarn. Ich bin definitiv bereit, wieder loszulegen.» Wer nicht verpassen will, wie die GP-Stars ins Wochenende auf dem Hungaroring starten, findet hier die wichtigsten Sendezeiten zum elften Kräftemessen.

Ungarn-GP im Fernsehen

