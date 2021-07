Honda prüft Motor von Max Verstappen im 1. Training

Honda nutzt das erste freie Training zum Ungarn-GP, um den Motor zu prüfen, der bei Max Verstappens Highspeed-Crash auf dem Silverstone Circuit im Heck des Red Bull Racing-Renners brummte.

Der Einschlag war hart, 51g wurden gemessen, als Max Verstappens GP-Auto in der Copse-Kurve in die Reifenstapel krachte. Der Bolide wurde beim Crash in der ersten Rennrunde stark beschädigt, Verstappen selbst kam zum Glück mit einigen Prellungen davon, wie die Untersuchungen im Medical Centre und später im Krankenhaus ergaben.

Die Antriebseinheit des Unfallwagens wurde nach dem Rennwochenende ins Honda-Werk nach Sakura geschickt, dort wurde sie eingehend untersucht. Nachdem die japanischen Ingenieure grünes Licht gegeben hatten, wurde der Motor nach Grossbritannien zurückverfrachtet.

Einige Teile des Triebwerks wurden dem Reglement entsprechend ausgetauscht, dabei wurden keine FIA-Siegel verletzt, wie Honda vor dem Start des elften Rennwochenendes mitgeteilt hat. Ein letzter Check steht noch aus: Im ersten freien Training auf dem Hungaroring wird Verstappen das Triebwerk nochmals einem echten Belastungstest auf der Strecke unterziehen, um sicherzustellen, dass der Motor keinen weiteren Schaden genommen hat.

Das letzte Rennwochenende vor der Formel-1-Sommerpause hat es in sich wie Honda-F1-Technikchef Toyoharu Tanabe weiss: «Wir sind es gewohnt, dass es hier sehr heiss ist, und angesichts der Tatsache, dass man auf dem Hungaroring mit relativ niedrigen Geschwindigkeiten fährt, ist die Kühlung ein wichtiger Faktor, den wir bei der Optimierung unserer Einstellungen berücksichtigen müssen.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23:03,157h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,871

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11.125

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +28,573

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +42,624

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +43,454

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:12,093 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:14,289

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:16,162

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:22,065

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,329

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes,

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

WM-Stand nach 10 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 177

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 68

8. Ricciardo 50

9. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 26

12. Stroll 18

13. Ocon 14

14. Tsunoda 10

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 285

3. McLaren 163

4. Ferrari 148

5. AlphaTauri 49

6. Aston Martin 48

7. Alpine 40

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0