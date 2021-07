Ferrari in Ungarn: Leclerc & Sainz bleiben vorsichtig

Nachdem Ferrari-Star Charles Leclerc das Rennen auf dem Silverstone Circuit trotz Motor-Sorgen lange angeführt hatte, dämpfen der Monegasse und sein Teamkollege Carlos Sainz die Erwartungen für den Ungarn-GP.

Fast hätte es für den dritten GP-Sieg von Charles Leclerc gereicht: Im Grossbritannien-GP übernahm der Ferrari-Star nach dem Highspeed-Crash von Lewis Hamilton und Max Verstappen in der ersten Rennrunde die Führung und gab diese erst kurz vor Schluss her. Am Ende triumphierte Lokalmatador Hamilton, obwohl er für die Kollision mit Verstappen eine 10-Sekunden-Zeitstrafe kassiert hatte.

Leclerc, der mit Motor-Problemen zu kämpfen hatte, musste sich mit dem zweiten Platz begnügen und war sichtlich enttäuscht, dass es mit seinem ersten Triumph seit September 2019 nicht geklappt hatte. «Ich kann mich gar nicht so richtig freuen über diesen zweiten Rang», seufzte er, und erklärte: «Ich weiss, dass wir eine Chance auf den Sieg hatten, und wenn du das dann nicht umsetzen kannst, dann tut das schon sehr weh.»

Gleichzeitig gestand der 23-Jährige aber auch: «Wir haben uns selber überrascht. Dass wir scheinbar mühelos führen, das hätten wir wirklich nicht erwartet.» Deshalb bleibt er auch mit Blick auf das anstehende Rennen in Ungarn vorsichtig.

«Es ist natürlich gut, wenn man optimistisch ist, aber anderseits müssen wir auch realistisch bleiben. Natürlich ist es gut und wir sind guter Dinge, aber ich denke, es ist ein bisschen zu optimistisch, in Budapest vom Sieg zu sprechen. Ich wäre schon zufrieden, wenn wir nur knapp hinter den beiden Top-Teams landen», mahnt Leclerc.

Auch sein Teamkollege Carlos Sainz will kein zu ehrgeiziges Ziel für den elften Saisonlauf formulieren. Der Spanier stimmt seinem Stallgefährten zu: «Ich glaube nicht, dass der Hungaroring eine so gute Strecke für uns sein wird. Ich denke, es ist eine gute Gelegenheit, direkt hinter Red Bull Racing und Mercedes zu sein. Die Daten zeigen, dass sie noch ein bisschen mehr Speed haben, deshalb sollten sie auch in Ungarn vorne sein.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23:03,157h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,871

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11.125

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +28,573

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +42,624

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +43,454

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:12,093 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:14,289

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:16,162

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:22,065

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,329

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes,

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

WM-Stand nach 10 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 177

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 68

8. Ricciardo 50

9. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 26

12. Stroll 18

13. Ocon 14

14. Tsunoda 10

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 285

3. McLaren 163

4. Ferrari 148

5. AlphaTauri 49

6. Aston Martin 48

7. Alpine 40

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0