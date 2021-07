Geburtstagskind Fernando Alonso: Keine Atempause

Formel-1-Star Fernando Alonso feiert am heutigen Donnerstag seinen 40. Geburtstag. Der zweifache Champion verrät, wie er diesen feiern will und was er sich vom elften Kräftemessen in Ungarn verspricht.

Die Fragen zu seinem Alter mag Fernando Alonso nicht mehr hören, die Feierlichkeiten zu seinem 40. Geburtstag, den er am heutigen 29. Juli feiert, will der zweifache Weltmeister dennoch geniessen. «Ich freue mich schon auf die Geburtstagsfeier. Ich glaube, das Team hat ein paar Sachen geplant. Es ist sehr schön, einen Geburtstag an einem Formel-1-Wochenende zu feiern, also will ich mich nicht beschweren», erklärt er.

«Wir werden sicher etwas Kuchen essen und darauf anstossen, aber wir haben ein wichtiges Wochenende vor uns, also werde ich mich voll darauf konzentrieren. Es ist unser letztes Rennen vor der Sommerpause, und ich hoffe, dass wir in Budapest an unsere gute Form von Silverstone anknüpfen können», fährt der Alpine-Star fort.

Mit dem Hungaroring verbindet Alonso einige gute Erinnerungen. Auf dem 4,381 km langen Kurs feierte er 2003 im Renault R23B seinen ersten GP-Sieg. Auch seinen bisher letzten GP-Podestplatz fuhr er in Ungarn ein: 2014 wurde er im Ferrari F14T Zweiter. Insgesamt fünf Mal stand er vor den Toren von Budapest auf dem Treppchen.

Über die kurvenreiche Piste sagt der Asturier: «Es ist ganz offensichtlich eine Strecke, auf der man keine Atempause hat, da es viele enge Kurven gibt. Sie fühlt sich an wie eine grosse Kartbahn. Ich denke, wir alle lieben es, dort zu fahren, weil man dort als Fahrer mehr Einfluss auf das Ergebnis hat als auf anderen Strecken.»

«Ich habe in Ungarn einige gute Ergebnisse erzielt, vor allem im Jahr 2003, als ich meinen ersten Formel-1-Sieg überhaupt errang. Zudem habe ich da ein paar Podiumsplätze erreicht, und 2009 eroberte ich die Pole, was auch gut war», zählt der aktuelle WM-Elfte auf. «Ich habe das Gefühl, dass unser Team immer besser wird, vor allem nach der Leistung in Silverstone, wo beide Autos in die Punkteränge fuhren. Also hoffen wir auf ein weiteres gutes Wochenende.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23:03,157h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,871

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11.125

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +28,573

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +42,624

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +43,454

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:12,093 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:14,289

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:16,162

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:22,065

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,329

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes,

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

WM-Stand nach 10 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 177

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 68

8. Ricciardo 50

9. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 26

12. Stroll 18

13. Ocon 14

14. Tsunoda 10

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 285

3. McLaren 163

4. Ferrari 148

5. AlphaTauri 49

6. Aston Martin 48

7. Alpine 40

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0