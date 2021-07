Ferrari-Junior Mick Schumacher: Jetzt viel Feinarbeit

In der Formel 2 stand Ferrari-Nachwuchspilot Mick Schumacher auf dem Hungaroring drei Mal auf dem Siegerpodest. Das wird beim Ungarn-GP kaum passieren. Der Haas-Fahrer spricht über seine Aussichten.

Der Hungaroring ist für Mick Schumacher ein gutes Pflaster: In der Formel 3 ging er zu allen sechs Rennen aus den ersten beiden Startreihen ins Rennen, in der Formel 2 stand er bei vier Rennen drei Mal auf dem Podest – Sieg in Sprint 2019, zwei Mal Dritter im Hauptrennen und im Sprint 2020. Der Hungaroring und Mick Schumacher, das passt.

Der 22-jährige Deutsche sagt über den Kurs ausserhalb von Budapest: «Eine grossartige Strecke, eine echte Qualifying-Bahn – denn der Platz im Training gibt in der Regel vor, wo du das Rennen beendest. Es mangelt an Geraden, und der verstellbare Heckflügel ist nicht besonders effektiv. Der Hungaroring ist sehr flüssig zu fahren, dazu ist es in der Regel ziemlich warm, was auch angenehm ist.»

An der Zielsetzung hat sich nichts geändert. Mick Schumacher weiss – wenn alles ideal läuft bei Haas, und der eine oder andere Gegner vielleicht nicht den besten Tag erwischt, dann ist ein Einzug unter die schnellsten 15 möglich; so wie das dem Formel-2-Champion von 2020 am Samstag vor dem Grossen Preis von Frankreich gelungen ist.

Mick hat sich inzwischen bei Haas prächtig eingelebt, er kennt sein Team gut und ebenfalls den Wagen. Was bedeutet das in Sachen Schwerpunkte für die zweite Saisonhälfte? Mick auf diese Frage von SPEEDWEEK.com: «Es stimmt schon – zu Beginn des Jahres war die Arbeit anders, nennen wir es mal grobkörniger. Es galt, die ganze Formel 1 kennenzulernen. Inzwischen, und das gilt auch für die zweite Saisonhälfte, arbeiten wir an Feinheiten, etwa in Sachen Abstimmung des Autos oder was die Linienwahl angeht.»

Eine kleine Zwischenbilanz von Schumacher: «Generell dürfen wir mit der ersten Saisonhälfte zufrieden sein. Es ist ja bekannt, dass wir unseren Wagen kaum entwickelt haben, um uns ganz auf die Saison 2022 mit dem komplett neuen Wagen zu konzentrieren. Die anderen Rennställe haben entwickelt, daher ist der Abstand zur Konkurrenz eher grösser geworden. Das ist schade, war aber zu erwarten.»

«Dennoch sind gewisse Wochenenden sehr gut verlaufen, ich denke da an Frankreich, Baku oder Portugal. Wir waren einige Male recht flott dabei. Mein Ziel bleibt, dass wir in die Punkte fahren. Es ist klar, dass wir dazu ein etwas verrücktes Rennen brauchen.»

«Was mich selber angeht, so will ich mich in allen Belangen weiter verbessern, vor allem mit Feinheiten bei der Arbeit mit meinen Ingenieuren und mit der Abstimmung des Rennwagens.»





