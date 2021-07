Ungarn-GP im Fernsehen: Neue Boxenausfahrt

Der Ungarn-GP wird meist bei hochsommerlichen Temperaturen ausgetragen. Was auf dem Hungaroring wichtig ist, wo die Strecke seit 2020 verändert wurde und welche Rolle das Wetter spielen wird.

Die Königsklasse steht vor dem 37. Grossen Preis von Ungarn im Rahmen der Formel-1-WM, und den zehn Grand-Prix-Rennställen stellt sich eine ganz andere Herausforderung als in Silverstone. Der Hungaroring ist keine Power-Strecke, wir haben nur die Start/Ziel-Gerade als Ort, wo überlegene Topspeed ausgespielt werden kann, der Rest der Strecke ist eine fast ununterbrochene Kette unterschiedlicher Kurven. Überholmöglichkeiten sind rar, aerodynamische Effizienz steht im Mittelpunkt, die Autos werden auf maximalen Abtrieb getrimmt. Oder wie es Weltmeister Nelson Piquet mal gesagt hat: «Der Hungaroring ist wie Monte Carlo, einfach ohne Häuser und Meer.»

Pirelli stellt die gleichen Mischungen zur Verfügung wie vor einem Jahr (den weiss markierten C2 als harten Reifen, den mittelharten, gelb markierten C3 sowie den weichen C4, zu erkennen am roten Streifen), allerdings sich die Mischungen gemessen an 2020 durchs Band um eine Stufe weicher geworden, zudem wird seit England eine neue Konstruktion verwendet.

2020 zogen es die schnellsten sechs Fahrer vor, ihre Zeit im zweiten Quali-Teil mit dem mittelharten Reifen zu fahren, um damit fürs Rennen grösseren strategischen Spielraum zu erlangen.

Am Hungaroring wurden seit 2020 drei Pistenbereichen optimiert: Bei Kurve 13 wurden neue Zäune aufgestellt; beim Boxeneingang ist an der linken Seite eine neue Leitplanke eingesetzt worden; bei der Boxenausfahrt ist die weisse Linie weiter nach innen versetzt worden, so dass die Einfahrt nur noch vier Meter breit ist – dies um den zur ersten Kurve heranschiessenden Piloten mehr Raum zu geben.

Sämtliche Markierungen wurden 2020 frisch gestrichen, dies in einer besonders rutschfesten Farbe. Das könnte in den kommenden Tagen wichtig werden, denn über dem Grossraum Budapest sammeln sich gemäss ungarischer Meteorologen zahlreiche Gewitterzellen, die den Verlauf der Trainings und des Rennens beeinträchtigen könnten.



Ob es am Ende regnet oder nicht – dank unserer Übersicht verpassen Sie von der ganzen Action auf dem Hungaroring nichts.





Ungarn-GP im Fernsehen

Freitag, 30. Juli

06.00 Sky Sports F1 – Grand Prix von Großbritannien Wiederholung

08.00 Sky Sports F1 – Großbritannien-GP 2021 kompakt

08.30 Sky Sports F1 – Ted’s Notebook Großbritannien

09.00 Sky Sports F1 – Formel 1 Analyse

09.30 Sky Sports F1 – Warm-up, das Motorsportmagazin

10.55 Sky Sports F1 – Moments of Brilliance – Kimi Räikkönen

11.25 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

11.15 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

11.30 Erstes Training

13.00 Sky Sports F1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

14.45 Sky Sports – Beginn Berichterstattung Zweites Training

15.00 Zweites Training

17.15 Sky Sports F1 – The 2022 F1 Car

17.45 Sky Sports F1 – Zweites Training Wiederholung

19.50 Sky Sports F1 – Moments of Brilliance – Lewis Hamilton

21.30 Sky Sports F1 – GP Confidential

22.00 Sky Sports F1 – Erstes Training Wiederholung

23.30 Sky Sports F1 – Zweites Training Wiederholung



Samstag, 31. Juli

06.30 Sky Sports F1 – GP Confidential

07.45 Sky Sports F1 – Zweites Training Wiederholung

11.30 Sky Sports F1 – Greatest Races: Jean Alesi, USA 1990

11.45 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

11.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.00 Drittes Training

13.15 Sky Sports F1 – Greatest Races: Alain Prost, Australien 1986

13.30 Sky Sports F1 – Drittes Training Wiederholung

14.30 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 SRF Zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 Qualifying

16.00 ServusTV – Analyse Qualifying

17.15 Sky Sports F1 – Moments of Brilliance: Nelson Piquet

18.50 Sky Sports F1 – Pressekonferenz Fahrer

19.15 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

20.15 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

21.00 Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung

23.30 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt



Sonntag, 1. August

06.00 Sky Sports F1 – Grand Prix von Ungarn 1987

06.45 Sky Sports F1 – Grand Prix von Ungarn 1988

08.15 Sky Sports F1 – Grand Prix von Ungarn 1998

10.15 Sky Sports F1 – Moments of Brilliance James Hunt

11.40 Sky Sports F1 – Greatest Races Nigel Mansell, Silverstone 1987

13.30 ServusTV – Countdown zum Rennen

13.30 Sky Sports F1 – Vorberichte zum Rennen

14.20 SRF Zwei – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Grosser Preis von Ungarn

16.40 ServusTV – Analyse des Rennens

17.00 Sky Sports F1 – Analysen und Interviews

17.45 Sky Sports F1 – Pressekonferenz

18.15 Sky Sports F1 – Rennen Wiederholung

19.30 ServusTV – Speed, das Motorsportmagazin

21.15 Sky Sports F1 – Rennen kompakt

22.00 Sky Sports F1 – Rennen Wiederholung





Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23:03,157h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,871

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11.125

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +28,573

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +42,624

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +43,454

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:12,093 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:14,289

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:16,162

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:22,065

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,329

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes,

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision



WM-Stand nach 10 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 177

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 68

8. Ricciardo 50

9. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 26

12. Stroll 18

13. Ocon 14

14. Tsunoda 10

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 285

3. McLaren 163

4. Ferrari 148

5. AlphaTauri 49

6. Aston Martin 48

7. Alpine 40

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0