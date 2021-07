Pierre Gasly: Zukunft hängt auch von Sergio Pérez ab

AlphaTauri-Star Pierre Gasly zeigt auch in diesem Jahr eine starke Leistung. Er weiss: Wie seine GP-Karriere weitergeht, hängt nicht zuletzt auch von der Performance von Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez ab.

Im vergangenen Jahr schaffte Pierre Gasly in Monza einen Überraschungscoup: Der Franzose sicherte sich im AlphaTauri-Renner den Sieg und durfte am Ende des Jahres den zehnten WM-Rang bejubeln. Auch in diesem Jahr stand er bereits einmal auf dem Treppchen. In Baku schaffte er es, den dritten Platz zu erobern.

Damit hat er sich für die Rückkehr ins Red Bull Racing-Cockpit empfohlen, doch ob diese zustande kommt, hängt letztlich nicht nur von Gasly selbst ab, wie er in der Pressekonferenz in Ungarn betont. «Meinerseits ist die Lage klar, es liegt in den Händen von Red Bull, wie es weitergeht. Max Verstappen hat einen Vertrag mit dem Top-Team im nächsten Jahr», sagt er.

«Sergio Pérez verfügt über einen einjährigen Vertrag, wenn ich mich recht entsinne. Wir werden sehen, was da passiert und danach werden wir sehen, wie es weitergeht», fügt der aktuelle WM-Neunte an. «Mein Vertrag mit Red Bull läuft noch eine Weile, und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir einige Fragen im Verlauf der Sommerpause oder nach der rennfreien Zeit klären können.»

«Ich denke, sie wollen einen Team-Leader bei AlphaTauri, um das Team voranzubringen. Die Zusammenarbeit läuft super und sie setzen wirklich alles daran, um AlphaTauri voranzubringen», erklärt Gasly weiter. «Als Fahrer willst du natürlich im bestmöglichen Auto sitzen und um die bestmögliche Position kämpfen, und genau darüber reden wir derzeit. Ich selbst konzentriere mich aber vor allem darauf, jedes Wochenende die bestmögliche Leistung zu erbringen und mein Potenzial unter Beweis zu stellen.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23:03,157h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,871

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11.125

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +28,573

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +42,624

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +43,454

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:12,093 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:14,289

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:16,162

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:22,065

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,329

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes,

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

WM-Stand nach 10 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 177

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 68

8. Ricciardo 50

9. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 26

12. Stroll 18

13. Ocon 14

14. Tsunoda 10

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 285

3. McLaren 163

4. Ferrari 148

5. AlphaTauri 49

6. Aston Martin 48

7. Alpine 40

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0