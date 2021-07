Verstappen: «So feiert man einen solchen Sieg nicht»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen erklärte am Rande des Hungaroring noch einmal, wie wenig er vom Verhalten der Mercedes-Truppe nach dem Silverstone-Sieg hält. Trotzdem will er nun nach vorne blicken, betonte er.

Es war der erste öffentliche Auftritt von Max Verstappen nach seinem harten Silverstone-Abflug, den er nach dem Crash mit Lewis Hamilton in der ersten Rennrunde des Grossbritannien-GP hatte einstecken müssen. Während der WM-Leader nach dem Unfall erst ins Medical Centre und danach ins Krankenhaus musste und sein Red Bull Racing-Renner grossen Schaden nahm, konnte der Mercedes-Pilot trotz einer 10-Sekunden-Strafe das Rennen gewinnen.

Den Sieg feierte Hamilton ausgelassen, was Verstappen in den sozialen Medien als respektlos und unsportlich. In de Pressekonferenz zum Ungarn-GP unterstrich er diese Aussage noch einmal und erklärte: «Wenn der eine Fahrer im Krankenhaus liegt und der andere die Nationalflagge schwenkt, als wäre nichts passiert, obwohl man den anderen in die Mauer gedrückt hat… Und nicht nur das, es war die ganze Reaktion des Teams.»

«So feiert man einen solchen Sieg nicht, vor allem nicht, wenn man ihn so errungen hat. Das fand ich wirklich respektlos, und in gewisser Weise zeigt es, wie sie wirklich sind», wetterte der 23-Jährige, und legte nach, er würde keinesfalls einen solchen Eindruck hinterlassen wollen.

Verstappen offenbarte auch, dass sich Hamilton telefonisch bei ihm gemeldet habe. «Er hat mich angerufen und wir haben gesprochen, aber ich will da nicht ins Detail gehen.» Er wolle nun nach vorne blicken, stellte er ausserdem klar: «Man kann das nun sowieso nicht mehr ändern und natürlich bin ich nicht glücklich mit dem, was passiert ist, vor allem, dass ich wegen eines anderen Fahrers so viele WM-Punkte verloren habe. Aber es ist, wie es ist. Ich kann wirklich nicht viel mehr dazu sagen.»

Auch dass Hamilton von den Regelhütern nur eine 10-Sekunden-Strafe kassiert hat, kritisierte der Red Bull Racing-Star erneut: «Ich denke nicht, dass die Strafe angemessen war. Denn im Grunde genommen schaltet man seinen Hauptkonkurrenten aus, und vor allem mit dem Speed, den wir sind wir dem Rest des Feldes meilenweit voraus. Unter normalen Bedingungen beträgt unser Vorsprung auf das drittschnellste Team locker 40 bis 50 Sekunden, da bringt eine 10-Sekunden-Strafe gar nichts. Die Strafe hätte also definitiv härter ausfallen müssen.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23:03,157h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,871

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11.125

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +28,573

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +42,624

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +43,454

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:12,093 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:14,289

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:16,162

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:22,065

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,329

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes,

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

WM-Stand nach 10 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 177

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 68

8. Ricciardo 50

9. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 26

12. Stroll 18

13. Ocon 14

14. Tsunoda 10

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 285

3. McLaren 163

4. Ferrari 148

5. AlphaTauri 49

6. Aston Martin 48

7. Alpine 40

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0