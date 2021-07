Sebastian Vettel (Aston Martin): Angriff auf Alonso

Auf dem Hungaroring hat Sebastian Vettel 2015 und 2017 den Grossen Preis von Ungarn gewonnen, damals mit Ferrari. Das diesjährige Wochenende begann mit einem ungewöhnlichen Angriff auf Alonso.

Das Ungarn-GP-Wochenende von Sebastian Vettel begann mit einem Fehlstart: Bei der Pressekonferenz an der Seite von Fernando Alonso wollte Seb den Spanier mit einem Konfetti-Regen ehren – zu dessen 40. Geburtstag. Aber die Konfetti-Rakete ging nach hinten los, die ganzen Papierfitzelchen landeten am Boden statt als Wolke über den Spanier. Vettel und Alonso lachten sich krumm darüber.

Sebastian sagt danach: «Ich glaube nicht, dass ich noch fahren werde, wenn ich 40 bin! Aber bei Fernando sieht man, was alles möglich ist. Ich bin immer gerne gegen Alonso gefahren. Als wir beim Saisonstart Rad an Rad gegen Fernando gekämpft haben, konnte ich im Helm nicht aufhören zu grinsen. Sein Talent ist unbestritten, er ist einer der ganz Grossen. Ihm gelang, was viele für unmöglich hielten – Michael Schumacher zu schlagen, mein Idol.»

Sebastian Vettel kann auf dem Hungaroring eine schöne Bilanz vorweisen: Sieben Mal auf dem Siegerpodest, mit dem Highlight eines Sieges 2015 und 2017, beide Male mit Ferrari.

Mit Aston Martin weiss der vierfache Formel-1-Champion: Nur in einem so chaotischen Grand Prix wie in Baku kann er es aufs Siegerpodest schaffen; in Aserbaidschan wurde Vettel sensationeller Zweiter hinter Sergio Pérez.

Vor seinem 15. Grand Prix von Ungarn sagt der 53-fache GP-Sieger: «Ein Podestplatz wird sehr schwierig. Die Runde ist recht kurz, du kannst als Fahrer keinen grossen Unterschied machen. Ich erwarte, dass wir konkurrenzfähig sind, aber wir brauchen für ein gutes Ergebnis ein sauberes Wochenende.»

Vor kurzem ist Sebastian Vettel 2022er Reifen von Pirelli gefahren. Seb sagt: «Natürlich sind das nicht die Reifen, die wir in der kommenden Saison haben werden. Aber der erste Eindruck ist – sie haften gut und halten sehr kostant.»





Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23:03,157h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,871

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11.125

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +28,573

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +42,624

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +43,454

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:12,093 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:14,289

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:16,162

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:22,065

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,329

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes,

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision





WM-Stand nach 10 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 177

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 68

8. Ricciardo 50

9. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 26

12. Stroll 18

13. Ocon 14

14. Tsunoda 10

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 285

3. McLaren 163

4. Ferrari 148

5. AlphaTauri 49

6. Aston Martin 48

7. Alpine 40

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0