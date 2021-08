Daniel Ricciardo enttäuscht: Ist sein McLaren krumm?

Der australische GP-Sieger Daniel Ricciardo ist bislang unter den Erwartungen geblieben und fährt seinem McLaren-Stallgefährten Lando Norris hinterher. Ist sein McLaren-Chassis vielleicht beschädigt?

Es ist eines der Rätsel dieser spannenden Formel-1-Saison 2021: Wieso fährt der siebenfache GP-Sieger Daniel Ricciardo weiter unter seinen Möglichkeiten? In loser Reihenfolge gehen wir in Form von «SPEEDWEEKipedia» auf Fragen unserer Leser ein. Dieses Mal möchte Andrea Perschler aus Salzburg wissen: «Niemand würde Daniel Ricciardo nach der mässigen ersten Saisonhälfte unterstellen, er hätte vergessen, wie man einen Rennwagen fährt. Haben wir hier nicht einen zweiten Fall Ocon? Der Franzose rutschte in ein Formtief, dann erhielt er eine neues Chassis, und auf einmal stimmen seine Leistungen wieder. Ist der McLaren von Daniel möglicherweise beschädigt?»

Niemand kann wegreden, dass Ricciardo gegen Norris alt aussieht – im Quali-Duell steht es 3:8, bei Zielankünften im Rennen sogar 1:9. Aber offenbar liegt das nicht am Chassis, wie McLaren-Teamchef Andreas Seidl beteuert.

Der Passauer sagt: «Wir haben das Chassis schon einmal getauscht. Ich werde jetzt nicht verraten, wann das passiert ist, weil ich unnötige Schlagzeilen verhindern will. Das Ganze geschah innerhalb eines normalen Rotationsprogramms, das McLaren anwendet. Um genau zu sein, haben wir bei Ricciardo in diesem Jahr schon zwei Mal gewechselt.» Das würde bedeuten: Einmal erhielt Daniel den Wagen von Norris, ein anderes Mal erhielt Ricciardo ein frisches Monocoque.

Andreas Seidl weiter: «Wir sehen anhand der Daten und auch der Autos, dass es sich hier nicht um ein Problem mit der Fahrerzelle oder anderen Teilen handelt, sondern um Schwierigkeiten mit der Charakteristik des Autos. Zudem kommen hier zwei Faktoren zusammen: Daniel tut sich schwer, und Lando fährt in beneidenswerter Form.»

McLaren-Rennleiter Andrea Stella hat zu den Problemen von Daniel Ricciardo gesagt: «Wir haben sehr schnell verstanden, dass sich Daniel damit schwertut, den Speed so aus dem Wagen zu schöpfen, wie das Lando gelingt. Wir können unseren Beitrag im Rennsimulator leisten und Ricciardo so begleiten, dass er sich im Wagen wohler fühlt. Aber die Gelegenheiten sind begrenzt, weil wir keine Tests mehr haben. Wenn wir also auf die Bahn gehen, müssen wir das grössere Bild im Auge behalten und können uns nicht alleine auf Feinheiten beim Fahrstil konzentrieren.»



«Ich vergleiche das gerne mit einem Musiker. Du kannst einer Person zeigen, wie man die Saiten zupft, aber dann brauchst du viele Stunden mit deinem Instrument, um dein Können zu vertiefen. Die Fortschritte kommen nicht beim Konzert, sondern beim Üben. Wir hatten kaum Wintertests, wir haben am Freitag nur zwei Mal eine Stunde freies Training, das ist alles. Und diese Stunde brauchen wir mehrheitlich dazu, um den Wagen ins beste Arbeitsfenster für die betreffende Rennstrecke zu bringen.»





Ungarn-GP, Budapest

01. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:40:00,248h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,736

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +15,018

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +15,651

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,614 min

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:15,803

07. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:17,910

08. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:19,094

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:20,244

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, Kollision

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Kollision

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Disqualifikation, zu wenig Sprit





WM-Stand nach 11 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 195 Punkte

2. Verstappen 187

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Sainz 83

7. Leclerc 80

8. Gasly 50

9. Ricciardo 50

10. Ocon 39

11. Alonso 38

12. Vettel 30

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Latifi 6

16. Russell 4

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 303

2. Red Bull Racing 291

3. Ferrari 163

4. McLaren 163

5. Alpine 77

6. AlphaTauri 68

7. Aston Martin 48

8. Williams 10

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0