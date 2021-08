McLaren: Näher dran an Mercedes und Red Bull Racing

McLaren ist in einen spannenden Zweikampf mit Ferrari um WM-Rang 3 verwickelt. McLaren-Rennleiter Andrea Stella spricht darüber, wieso die Saison 2021 für den Traditionsrennstall überraschend gut verläuft.

Nach elf Rennen 2021 liegen Ferrari und McLaren, die ältesten zwei Formel-1-Rennställe, gleichauf – es steht 163:163 Punkte in der Konstrukteurs-Meisterschaft. Beide Teams haben sich in Sachen Punktebeute markant gesteigert. Vor einem Jahr lag McLaren zwar ebenfalls auf dem dritten Rang, hatte bis zu diesem Zeitpunkt aber nur 116 Punkte erobert. Und Ferrari hat sich aus dem Tief von 2020 (schlechteste WM-Platzierung in vierzig Jahren) herausgearbeitet, nach elf Rennen 2020 standen die Italiener bei nur 80 Punkten.

In aller Wahrscheinlichkeit wird weder Ferrari noch McLaren 2021 weiter vorrücken, aber beide Teams dürfen zufrieden damit sein, dass der Abstand zu den besten Zwei geringer geworden ist, zu Mercedes und Red Bull Racing.

McLaren-Rennleiter Andrea Stella sagt: «Wir sind auf Kurs. Vor allem aber erkennen wir unsere Steigerung in Sachen WM-Punkte. In diesem Jahr haben wir im Schnitt 14,8 Punkte pro Rennen geholt, vor einem Jahr waren es nur 10,5.»

«Bei einigen Rennen waren wir selber davon überrascht, wie nahe wir an der Spitze lagen. Beim zweiten Rennen auf dem Red Bull Ring hätte Lando Norris um ein Haar die Pole-Position erobert, es fehlten dazu nur 49 Tausendstelsekunden! Und auch im Rennen konnte Lando einen hohen Rhythmus halten.»



Der 50-jährige Italiener weiter: «Die Änderungen im Reglement, vor allem mit einem Ausschnitt im heiklen Bereich der Hinterräder, führte zu einem markanten Verlust an Abtrieb. Auf den ersten Schritt sah diese Änderung nicht dramatisch aus, aber die Anpassung war sehr arbeitsaufwändig. Wir erkannten bald: Wir konnten nicht nur den verlorenen Abtrieb kompensieren, wir konnten auch ein schönes Niveau erreichen, was die aerodynamische Effizienz angeht.»





Ungarn-GP, Budapest

01. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:40:00,248h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,736

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +15,018

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +15,651

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,614 min

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:15,803

07. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:17,910

08. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:19,094

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:20,244

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, Kollision

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Kollision

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Disqualifikation, zu wenig Sprit





WM-Stand nach 11 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 195 Punkte

2. Verstappen 187

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Sainz 83

7. Leclerc 80

8. Gasly 50

9. Ricciardo 50

10. Ocon 39

11. Alonso 38

12. Vettel 30

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Latifi 6

16. Russell 4

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 303

2. Red Bull Racing 291

3. Ferrari 163

4. McLaren 163

5. Alpine 77

6. AlphaTauri 68

7. Aston Martin 48

8. Williams 10

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0