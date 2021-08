Williams erwacht: Das sagt Mitgründer Patrick Head

Der englische Traditionsrennstall Williams wurde im vergangenen Mai 750 WM-Läufe alt. Das Team wurde 1977 von Frank Williams und Patrick Head gegründet. Was Head zur neuen Teamführung sagt.

Der 23. Mai 2021 war ein besonderer Tag für Williams Racing: Der 1977 von Frank Williams und Patrick Head gegründete Formel-1-Rennstall wurde nach eigener Rechnung 750 WM-Läufe alt, nur Ferrari und McLaren sind noch länger in der Formel 1.

Aber die Gründer Sir Frank Williams und Sir Patrick Head haben mit dem Einsatz des Rennstalls nichts mehr zu tun. Denn im August 2020 wurde Williams verkauft, an die US-amerikanische Investment-Firma Dorilton Capital. 51,3 Prozent der Anteile waren damals in Familienbesitz. 9,3 Prozent gehörten Mitgründer Sir Patrick Head, 11,7 Prozent Toto Wolff und US-Investor Brad Hollinger. 3,6 Prozent der Anteile wurden an Mitarbeiter gestreut.

Die neunfachen Sieger des Konstrukteur-Pokals sind seit Spanien 2012 (Sensationssieg von Pastor Maldonado) ohne Erfolg. Sie profitierten zu Beginn der Turbohybrid-Ära vom Bonus durch den bärenstarken Mercedes-Motor: 2014 und 2015 wurde der Rennstall jeweils WM-Dritter, dann begann der Absturz – nach den Rängen 5 in den Jahren 2016 und 2017 wurde Williams zwei Mal Letzter, 2019 konnte in 21 Rennen eben mal ein kümmerlicher Punkt eingefahren werden, die Corona-Saison musste ohne WM-Zähler abgeschlossen werden, und 2021 stand Williams nach zehn Rennen noch ohne Punkte da – bis Nicholas Latifi und George Russell beim Chaos-GP von Ungarn die Ränge 7 und 8 eroberten.

Mit dem Monza-Rennen 2020 endete die Ära der Williams-Familie im Rennstall aus Grove: Sowohl Teamgründer Frank Williams als auch dessen Tochter Claire, die in den vergangenen Jahren das Tagesgeschäft als stellvertretende Teamchefin geführt hat, gingen von Bord. Aber natürlich beobachtet auch Patrick Head, inzwischen 75 Jahre alt, was Williams macht. Im Podcast Beyond the Grid sagt das Formel-1-Urgestein, seit zehn Jahren in Rente: «Wir haben zu meiner Zeit nicht in allen Saisons Rennen gewonnen, aber in den meisten. Zu sehen, wie es in den vergangenen zehn Jahren mit dem Team abwärts ging, das war hart. Es ist schön, jetzt eine Wende erkennen zu können.»

«Der neue Teamchef Jost Capito hat gute Leute verpflichtet, und endlich wird das Team wieder besser geführt. Klar ist das gute Ergebnis von Ungarn einem turbulenten Rennverlauf geschuldet. Bis sie aus eigener Kraft solche Ergebnisse erringen, wird es noch ein wenig dauern. Aber die neuen Leute sind gut, und so viel ich weiss, steht der Rennstall auf soliden Füssen. Ich spreche ab und an mit Jost Capito, den ich seit vielen Jahren kenne. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwelche Vorschläge auftischen würde, um den Wagen zu verbessern, aber wir bleiben in Kontakt.»





Williams in der Formel 1

756 Grands Prix



128 Pole-Positions



114 Siege



33 Doppelsiege



312 Podestplätze



133 beste Rennrunden



3571 WM-Punkte



7584 Führungsrunden



9 Konstrukteurs-Titel

1980/1981, 1986/1987, 1992 bis 1994, 1996/1997



7 Fahrer-WM-Titel

1980 Alan Jones (AUS)

1982 Keke Rosberg (FIN)

1987 Nelson Piquet (BR)

1992 Nigel Mansell (GB)

1993 Alain Prost (F)

1996 Damon Hill (GB)

1997 Jacques Villeneuve (CDN)





