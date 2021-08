Lewis Hamilton, Max Verstappen: Konstanz entscheidet

Eine Faustregel im Motorsport: Um Erster zu werden, musst du zuerst mal ins Ziel kommen. Lewis Hamilton liegt bei Halbzeit der Saison in Führung, weil er öfter die Zielflagge gesehen hat als Max Verstappen.

To finish first, you first have to finish – um Erster zu werden, musst du zuerst mal ins Ziel kommen: Was banal klingt, ist die Grundlage zu einem Formel-1-WM-Titel. Nicht nur der Speed muss stimmen, auch die Konstanz. Und da hat Lewis Hamilton gegen Max Verstappen die Nase vorn.

Der Mercedes-Star hat in der laufenden Saison nicht nur jedes Mal die Zielflagge gesehen, er hat auch alle 697 Rennrunden der bisherigen elf Läufe gefahren. Damit liegt er in der Konstanzwertung vorne.

Titelrivale Max Verstappen musste zwei Ausfälle verdauen: Reifenplatzer in Baku (wo er aufgrund der zurückgelegten Distanz noch als 18. gewertet wurde), Kollision mit Hamilton in Silverstone.

Hier zunächst eine Aufstellung der Ausfälle der 20 Formel-1-Fahrer.



0 Ausfälle

Lewis Hamilton

Daniel Ricciardo

Carlos Sainz

Antonio Giovinazzi

Mick Schumacher



1 Ausfall

Sergio Pérez

Lando Norris

Fernando Alonso

Yuki Tsunoda

Kimi Räikkönen

Nicholas Latifi

George Russell



2 Ausfälle

Max Verstappen

Lance Stroll

Charles Leclerc

Sebastian Vettel

Pierre Gasly

Nikita Mazepin

Esteban Ocon



3 Ausfälle

Valtteri Bottas



Zurücklegte Runden 2021

1. Hamilton 697

2. Sainz 696

3. Ricciardo 694

4. Giovinazzi 687

5. Schumacher 680

6. Vettel 677

7. Alonso 669

8. Verstappen 639

9. Tsunoda 632

10. Norris 627

11. Pérez 626

12. Räikkönen 625

13. Russell 619

14. Latifi 619

15. Gasly 622

16. Stroll 600

17. Ocon 573

18. Mazepin 558

19. Leclerc 547

20. Bottas 545