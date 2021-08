Helmut Marko zu Verstappen: «Das hat mich überzeugt»

Als Max Verstappen in der Formel 3 antrat, wurde schnell klar, dass da ein besonderes Talent unterwegs ist, wie Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko erzählt. Der Grazer erinnert sich an die ersten Vertragsgespräche.

Max Verstappen war noch ein Teenager, als er von Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko unter die Fittiche genommen wurde. Der junge Rennfahrer überzeugte gleich mit seinem Speed, wie sich der strenge Grazer bei «ServusTV» erinnert. Er weiss: «Talent haben alle.» Dennoch stach Max hervor.

«Dieser unglaubliche Speed, den er in einem Formel-3-Rennen unter permanent wechselnden Bedingungen gezeigt hat, hat mich am Ende überzeugt und beeindruckt», schwärmt der 78-jährige Österreicher über den mittlerweile 23-Jährigen, der seit 2015 in der Formel 1 mitkämpft und bereits 15 GP-Siege einfahren konnte.

Auch der Vorsprung des Niederländers auf die Formel-3-Konkurrenz sprach bereits eine klare Sprache. «Ich glaube, er fuhr dort im Schnitt zwei Sekunden schneller als alle anderen. Da war klar, dass das ein aussergewöhnliches Talent ist», erzählt Marko.

Und der Motorsportberater von Red Bull offenbart, dass auch die ersten Vertragsgespräche nicht wie gewohnt liefen. «Er hat mich beeindruckt. Da hat er sich gut vorbereitet, und das war eines der längsten Gespräche, die ich mit einem Fahrer gehabt habe», verrät Marko. Statt der üblichen 20 Minuten habe er sich deutlich mehr Zeit nehmen müssen. «Es ist einfach in die Tiefe gegangen und ich habe gemerkt, welcher Wille und welcher Ehrgeiz da ist.»

