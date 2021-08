Christian Horner: Zufrieden mit Sergio Pérez

Ob Sergio Pérez auch 2022 für Red Bull Racing an der Seite von Max Verstappen um WM-Punkte kämpfen wird, ist noch offen. Sicher ist: Der Mexikaner hat bisher einen guten Job gemacht, wie Teamchef Christian Horner betont.

104 WM-Punkte hat Sergio Pérez in den bisherigen elf Formel-1-Rennen für Red Bull Racing eingefahren, in Baku erzielte er seinen ersten Sieg mit dem Team aus Milton Keynes und beim darauffolgenden Rennen in Le Castellet kam er nach einem späten Überholmanöver an Mercedes-Pilot Valtteri Bottas als Dritter über die Ziellinie.

Das war der bisher letzte Besuch des 31-Jährigen auf dem GP-Podesttreppchen in diesem Jahr. In den beiden Österreich-Rennen musste er sich mit den Plätzen 4 und 6 begnügen. In Grossbritannien kam er als Sechzehnter ins Ziel, in Ungarn wurde er Opfer von Bottas’ Verbremser in der ersten Rennrunde.

Obwohl Pérez nicht nur starke Rennen erlebte, fällt das Urteil von Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner positiv aus: «Sergio hat die Rolle eingenommen, die wir uns von ihm erhofft haben», lobt er. Als Beispiel führt er das Strassenrennen in Aserbaidschan an.

«Als er Lewis Hamilton unter Druck setzen konnte, holte er sich den Sieg», lobt der Brite. «Sergio hat wichtige Punkte für die Konstrukteurswertung gesammelt und war auch ein hervorragender Teamplayer, wie man auch in Frankreich sehen konnte. Wir sind sehr zufrieden mit dem Job, den er macht.»

Ungarn-GP, Budapest

01. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:40:00,248h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,736

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +15,018

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +15,651

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,614 min

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:15,803

07. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:17,910

08. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:19,094

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:20,244

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, Kollision

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Kollision

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Disqualifikation, zu wenig Sprit

WM-Stand nach 11 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 195 Punkte

2. Verstappen 187

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Sainz 83

7. Leclerc 80

8. Gasly 50

9. Ricciardo 50

10. Ocon 39

11. Alonso 38

12. Vettel 30

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Latifi 6

16. Russell 4

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 303

2. Red Bull Racing 291

3. Ferrari 163

4. McLaren 163

5. Alpine 77

6. AlphaTauri 68

7. Aston Martin 48

8. Williams 10

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0