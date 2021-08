Mick Schumacher: Zukunft schon beschlossen?

Haas-Teamchef Günther Steiner ist zuversichtlich, auch im nächsten Jahr mit dem diesjährigen Fahrer-Duo antreten zu können. Formel-1-Rookie Mick Schumacher befasste sich in der Sommerpause mit der Zukunftsfrage.

Ferrari-Junior Mick Schumacher hat in seinen ersten elf GP-Einsätzen mehrmals glänzen können, auch wenn er im unterlegenen Haas-Renner noch keine Gelegenheit hatte, WM-Zähler zu sammeln. Im jüngsten Rennen auf dem Hungaroring kam der 22-jährige Formel-2-Champion als Zwölfter der Top-Ten so nahe wie nie zuvor.

Und im Rennen zeigte er im Duell gegen Max Verstappen und Co., dass er sich trotz des Leistungsunterschieds nicht kampflos überholen lässt. Kein Wunder, will Haas-Teamchef Günther Steiner den schnellen Sohn des siebenmaligen Weltmeisters Michael Schumacher liebend gerne an Bord behalten.

Im Interview mit «Sky Sports F1» erklärte der Südtiroler im Rahmen des Rennwochenendes in Budapest auf die Frage nach der Fahrer-Paarung für 2022: «Ich schätze es werden ziemlich sicher wieder die gleichen Jungs sein.»

Geht es nach dem Teamchef, werden also auch im nächsten Jahr Schumacher und sein Rookie-Teamkollege Nikita Mazepin für den US-Rennstall antreten. Schumacher selbst erklärte auf die unvermeidliche Frage nach seinem nächsten Karriere-Schritt, dass er sich in der Sommerpause damit befassen werde.

«Wir stehen in ständigem Kontakt mit Ferrari, aber ich werde mich hauptsächlich während der Sommerpause damit befassen, dann werden wir über die Optionen sprechen und entscheiden, in welche Richtung wir gehen wollen», winkte der aktuelle WM-Neunzehnte ab.

