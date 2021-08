Belgien-GP: Sergio Pérez rechnet mit starkem Quali

Obwohl Red Bull Racing-Star Sergio Pérez in keinem der beiden Freitagstrainings in Belgien zu den schnellsten Fünf gehörte, ist er überzeugt, dass sein Team ganz vorne mitkämpfen kann.

Sergio Pérez schaffte es in Belgien im Gegensatz zu seinem Red Bull Racing-Teamkollegen Max Verstappen unbeschadet durch den Trainingsfreitag. Der Mexikaner war aber deutlich langsamer als sein Stallgefährte, der ganz zum Schluss des Tages in die Reifenstapel flog, dabei aber einen überschaubaren Schaden anrichtete, wie Teamchef Christian Horner hinterher verriet.

Pérez blieb auf der Bahn und spulte die 7,004 km insgesamt 30 Mal ab – wobei er im ersten Training mit 1:46,127 min noch die sechstschnellste Runde drehte. Im zweiten Training schaffte er es mit 1:45,404 min nur noch auf die zehnten Position, während Verstappen im ersten Training Zweitschnellster war und nach der Mittagspause dann die Tagesbestzeit aufstellte.

Das gute Tempo des Niederländers lässt auch den 31-Jährigen aus Guadalajara auf ein starkes Qualifying-Ergebnis hoffen. «Das Auto fühlt sich gut an und wir sind gut in Form. Natürlich wird das Wetter eine Rolle spielen, aber ich freue mich schon auf das Qualifying, denn ich denke, wir werden vorne mitkämpfen und ein gutes Qualifying zeigen können», erklärte er nach getaner Arbeit.

«Wir haben viele Informationen gesammelt, nun geht es darum, ein gutes Tempo zu finden», fügte Pérez an, und betonte auf die Frage, ob er an die Siegchance von Red Bull Racing glaube, obwohl der Circuit de Spa-Francorchamps traditionell kein so gutes Pflaster für den Rennstall aus Milton Keynes ist: «Ja, ich denke, wir haben ein gutes Tempo und es wird interessant zu sehen sein, wo wirr genau stehen, wenn jeder im Qualifying alles gibt.»

2. Training, Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:44,472 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,513

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:44,544

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:44,953

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:44,965

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,180

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:45,302

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,336

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:45,386

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:45,404

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:45,517

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:45,758

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:45,789

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:45,967

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:46,118

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,198

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,665

18. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:46,836

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:47,335

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:47,529

1. Training, Spa-Francorchamps

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:45,199 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:45,363

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:45,699

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:45,818

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:45,935

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:46,127

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:46,177

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:46,336

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:46,497

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:46,612

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:46,649

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:46,683

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:46,755

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,772

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:46,928

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:47,101

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:48,125

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:48,224

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:48,705

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:49,059