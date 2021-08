Belgien-GP im Fernsehen: Wer triumphiert im Quali?

Die Formel-1-Teams müssen in Belgien auf alles vorbereitet sein, denn das Wetter bleibt wechselhaft. Wer nichts von der Action verpassen will, findet hier die Sendezeiten zum zwölften Rennwochenende.

Der Trainingsfreitag hatte es gezeigt: In Belgien ist besonders wenig Verlass auf die Wetterprognosen. Anfangs hiess es, die ersten Sessions werden höchstwahrscheinlich auf nasser Bahn über die Bühne gehen, doch letztlich blieb es weitestgehend trocken, als die Formel-1-Piloten auf dem Circuit de Spa-Francorchamps ihre Runden drehten. Vorher und nachher regnete es aber, weshalb der Asphalt noch feucht war, als die Trainings starteten.

Auch für das restliche Wochenende wird unbeständiges Wetter erwartet, wie Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin weiss: «Wir gehen davon aus, dass es für den Rest des Wochenendes so weitergeht.» Und er gesteht: «Es ist schwierig, weiter als 30 Minuten in die Zukunft zu blicken. Dadurch könnte die Planung für das Qualifying und das Rennen knifflig werden, aber das ist hier keine ungewöhnliche Situation.»

Dennoch zieht der Engländer eine positive Zwischenbilanz: «Alles in allem war es ein sauberer Tag für uns. Wir konnten die Trainings gut nutzen und haben am Ende eine vernünftige Balance gefunden.» Gleichzeitig mahnt er: «Es ist jedoch schwer zu sagen, wo wir genau stehen. Auf dieser Strecke kommt es sehr auf die Leistung an, das Verändern der Motor-Modi kann deshalb grosse Unterschiede in der Rundenzeit ausmachen.» Seine Schützlinge Valtteri Bottas und Lew.is Hamilton beendeten den Tag auf den Plätzen 2 und 3

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner, dessen Schützling Max Verstappen die Tagesbestzeit aufgestellt, aber auch einen Crash produziert hatte, sagt zum Auftakt ins Belgien-Wochenende: «Es ist kein grosser Schaden entstanden beim Crash und er hatte auch das Freitagsgetriebe drin, das können die Mechaniker also reparieren. Ich denke, Mercedes und wir liegen wie schon in der ganzen bisherigen Saison leistungsmässig sehr eng beieinander, deshalb wird es darum gehen, eine gute Tagesform zu finden.»

Wie sich die Hauptakteure am Qualifying-Samstag auf dem anspruchsvollen Circuit de Spa-Francorchamps schlagen und welche Überraschungen das Wetter für die GP-Stars und ihre Teams bereithält, können die Fans im Fernsehen mitverfolgen, die wichtigsten TV-Sendezeiten gibt es hier.

Belgien-GP im Fernsehen

