Valtteri Bottas nach Mercedes: Williams? Alfa Romeo?

Ist die Entscheidung bei Mercedes-Benz gefallen, was den Teamgefährten von Lewis Hamilton 2022 angeht? Eine Aussage von Mercedes-Teamchef Toto Wolff gibt wohl die Richtung vor.

Offiziell ist noch immer nicht bestätigt, wer 2022 neben Lewis Hamilton für Mercedes-Benz fahren wird. Aber jüngste Bemerkungen von Mercedes-Teamchef Toto Wolff deuten auf eine Veränderung hin.

In Belgien sagte der 49-jährige Wiener gegenüber Sky Sports F1: «Es findet gerade ein Generationswechsel statt, und jedes andere Top-Team hat eines dieser vielversprechenden Kids unter Vertrag. Natürlich ist das Argument zulässig, dass wir auf die Zukunft achten müssen.»

Wolff meinte auch, es werde so lange nichts verkündet, bis die Zukunft des anderen Fahrers geklärt sei. Will heissen: Bis Valtteri Bottas bei Williams oder Alfa Romeo platziert ist.

Die Rückkehr zu Williams würde bedeuten: Bottas fährt an der Seite des Kanadier Nicholas Latifi. Es käme quasi zu einem Platzwechsel – Russell für Bottas zu Mercedes, Bottas für Russell zu Williams. Valtteri Bottas hatte seine GP-Karriere bei Williams begonnen.

Bei Alfa Romeo wird alles davon abhängen, was Kimi Räikkönen macht. Hört der «Iceman» auf, ist Bottas ein Thema. Was den zweiten Alfa angeht, so hat Ferrari kein Recht mehr, diesen Platz zu besetzen. Aber seitens Teamchef Fred Vasseur ist viel Goodwill zu spüren, die Arbeitsbeziehung zu Ferrari zu pflegen, indem auch weiterhin ein Junior aus Maranello ins Auto gesetzt wird.



Ahnt Ferrari-Teamchef Mattia Binotto, dass Giovinazzi im Herbst ohne GP-Cockpit dastehen könnte? Er hat vor kurzem über seinen 27-jährigen Landsmann gesagt: «Ich hoffe, er kann bei Alfa Romeo bleiben, denn das würde er verdienen. Aber er wird so oder so unser dritter Mann bleiben.» Also jener Fahrer, der einspringt, wenn Charles Leclerc oder Carlos Sainz nicht einsatzfähig sein sollte.



Die Alternative für Antonio Giovinazzi heisst Callum Ilott oder Robert Shwartzman. Der Engländer, 2020 von Mick Schumacher im Kampf um die Formel-2-Meisterschaft nur knapp geschlagen, arbeitet bereits heute als Test- und Reservepilot für Alfa Romeo-Sauber, und Ferrari möchte ihn Rennen fahren sehen. Der St. Petersburger Shwartzman kämpft 2021 um den Formel-2-Titel, derzeit liegt er in der Zwischenwertung auf dem dritten Rang hinter den beiden Alpine-Schützlingen Oscar Piastri und Guanyu Zhou, nur 17 Punkte hinter dem Australier Piastri.





