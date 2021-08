Charles Leclerc nach Crash: Neues Ferrari-Chassis!

Charles Leclerc: Schon in Ungarn gab es Schrott

Der Monegasse Charles Leclerc hatte im zweiten freien Training zum Belgien-GP sein Auto in die Pistenbegrenzung gesetzt. Ferrari bestätigt am Samstagmorgen: Es musste ein neues Chassis aufgebaut werden.

So hatte sich das der zweifache GP-Sieger Charles Leclerc nicht vorgestellt: Gut zwanzig Minuten vor Schluss des zweiten freien Trainings zum Grossen Preis von Belgien setzte der Monegasse sein Auto am Ausgang der Les Combes-Passage links in die Pistenbegrenzung.

Am Samstag bestätigte Ferrari: «Nach dem Unfall haben wir am Monocoque von Charles einen Schaden bemerkt, der sich nicht vor Ort beheben lässt. Aus diesem Grund haben wir mit dem Ersatz-Chassis das Auto neu aufgebaut.»

Leclerc, der auf dem Circuit de Spa-Francorchamps 2019 seinen ersten Formel-1-WM-Lauf gewonnen hat, geht dabei straffrei aus. Ein solcher Chassis-Wechsel würde erst nach einem Unfall im Qualifying dazu führen, dass ein Fahrer das Rennen aus der Boxengasse in Angriff nehmen muss.

Die Wetterprognose für Samstag ist schlecht: Das Formel-3-Rennen begann um 10.30 Uhr unter Regen mit einigen Einführungsrunden hinter dem Safety-Car, dann wurde abgebrochen – zu viel Wasser auf der Bahn!



Auch für das dritte freie F1-Training (12.00 Uhr) sowie die Qualifikation (ab 15.00 Uhr) sind Niederschläge unterschiedlicher Intensität vorhergesagt.





2. Training, Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:44,472 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,513

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:44,544

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:44,953

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:44,965

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,180

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:45,302

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,336

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:45,386

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:45,404

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:45,517

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:45,758

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:45,789

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:45,967

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:46,118

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,198

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,665

18. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:46,836

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:47,335

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:47,529





1. Training, Spa-Francorchamps

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:45,199 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:45,363

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:45,699

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:45,818

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:45,935

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:46,127

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:46,177

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:46,336

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:46,497

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:46,612

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:46,649

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:46,683

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:46,755

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,772

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:46,928

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:47,101

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:48,125

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:48,224

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:48,705

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:49,059