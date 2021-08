Carlos Sainz (Ferrari): «Sollten noch Zeit finden»

Obwohl Carlos Sainz als Elftschnellster des zweiten Belgien-Trainings unter den eigenen Erwartungen blieb, bleibt der Spanier zuversichtlich. «Da ist noch viel Potenzial», ist sich der Ferrari-Star sicher.

Im ersten freien Training auf dem Circuit de Spa-Francorchamps spulte Carlos Sainz die 7,004 km lange Piste 20 Mal ab. Der Ferrari-Star schaffte dabei eine Rundenzeit von 1:45,935 min und belegte damit den fünften Platz in der Zeitenliste. Am Nachmittag musste sich der Spanier nach 14 Umläufen mit dem elften Platz begnügen, mit seiner Bestzeit über 1:45,517 min blieb er mehr als eine Sekunde langsamer als der Tagesschnellste Max Verstappen.

«Es war ein kniffliger Tag», seufzte Sainz hinterher. «Die Formel 1 hatte Glück, die Strecke war praktisch trocken, als wir ausrückten. Aber alle anderen Serien, die hier unterwegs sind, mussten auf nasser Piste fahren. Wir konnten das Auto im Trockenen ausprobieren und es war gleichzeitig interessant und schwierig, die richtige Fahrzeug-Balance zu finden», fügte er an.

Das lag nicht zuletzt an den kalten Temperaturen, wie der aktuelle WM-Sechste bestätigte: «Es stimmt schon, dass wir uns besser anstellen, je wärmer es wird. Dass es hier so kalt ist, hilft uns nicht dabei, unsere Sorgen mit den Vorderreifen zu managen. Es ist nicht gerade ideal für uns, aber da ist noch viel Potenzial.»

Dieses könne man mit einer guten Abstimmung auch ausschöpfen, ist sich Sainz sicher: «Wir sind an den Top-10-Plätzen dran, was natürlich nicht der Leistung entspricht, die wir etwa in Silverstone oder Budapest hatten. Aber das Auto hat sich eigenartig angefühlt, und ich denke, wir sollten mit einem guten Set-up noch Zeit finden können.»

2. Training, Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:44,472 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:44,513

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:44,544

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:44,953

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:44,965

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,180

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:45,302

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:45,336

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:45,386

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:45,404

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:45,517

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:45,758

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:45,789

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:45,967

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:46,118

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,198

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,665

18. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:46,836

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:47,335

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:47,529

1. Training, Spa-Francorchamps

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:45,199 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:45,363

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:45,699

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:45,818

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:45,935

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:46,127

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:46,177

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:46,336

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:46,497

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:46,612

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:46,649

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:46,683

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:46,755

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:46,772

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:46,928

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:47,101

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:48,125

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:48,224

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:48,705

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:49,059