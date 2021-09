Mick Schumacher: «Haben noch etwas Luft nach oben»

Formel-1-Rookie Mick Schumacher beendete den Trainingsfreitag in Zandvoort auf dem 17. Platz. Der Deutsche aus dem Haas-Team weiss: Da geht noch mehr. Dennoch zog er eine positive Zwischenbilanz.

Der 4,259 km kurze Rundkurs von Zandvoort verzeiht kaum Fehler, wie Haas-Rookie Nikita Mazepin im zweiten freien Training am eigenen Leib erfahren durfte. Der Russe landete im Kiesbett und löste damit eine kurze Unterbrechung aus. Am Ende belegte er den 19. Platz und gestand nach getaner Arbeit: «Es hat viel mehr Spass gemacht, als ich es erwartet habe.»

Sein Teamkollege Mick Schumacher, für den beide Sessions relativ reibungslos verliefen, sprach von einer Achterbahn. Und er fasste zusammen: «Es war ein anständiger Tag. Wir müssen noch viel über die neue Strecke lernen, aber ich bin sicher, dass es da allen gleich geht.»

«Ich denke, wir müssen noch ein wenig am Setup feilen, um alles herauszuholen, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben noch etwas Luft nach oben, aber ich bin sicher, dass wir noch etwas zulegen können. Morgen sieht es vielleicht anders aus, aber für heute können wir sehr zufrieden sein», fügte der Deutsche an.

Haas-Teamchef Günther Steiner fasste zusammen: «Das ist eine sehr gute Strecke. Ich denke, sie ist sehr interessant und jeder ist sehr aufgeregt, weil sie ganz neu ist und sich von den anderen Strecken unterscheidet. Im ersten Training gab es das Problem, dass Vettel dort draussen feststeckte, also konnten wir nicht allzu viele Runden drehen, aber die Runden, die wir drehten, liefen alle gut.»

«Auch das zweite Training begann gut. Abgesehen von dem Dreher und dem Kiesbett, in dem Nikita landete, hatten wir ein gutes Training. Wir sammeln eine Menge Daten und die Fahrer gewöhnen sich an die Piste. Wir versuchen einfach, so viel wie möglich zu lernen», erklärte der Südtiroler.

2. Training, Zandvoort

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:10,902 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,056

03. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:11,074

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:11,132

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,264

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:11,280

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:11,462

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:11,488

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:11,678

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:11,713

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:11,911

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,946

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,096

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,136

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,157

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,206

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:12,607

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,610

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:12,835

20. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,855

1. Training, Zandvoort

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:11,500 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,597

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,601

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:11,623

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:11,738

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:12,158

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:12,231

08. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,359

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,431

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,515

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,679

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,907

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:13,053

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,081

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,181

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:13,328

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:13,516

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:13,847

19. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:15,984

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, keine Zeit