Sebastian Vettel (Aston Martin): «Das ist aufregend»

Aston Martin-Fahrer Sebastian Vettel hat wegen eines Motorproblems viel Zeit verloren. «Noch ist mir noch nicht ganz klar, welche Linie die beste ist, aber die die überhöhten Passagen sind aufregend.»

Zwei Weltmeister in Schwierigkeiten: In der erste Trainingsstunde musste Sebastian Vettel seinen Wagen zur Seite stellen, in den zweiten 60 Trainingsminuten war es dann Lewis Hamilton, dessen Auto kraftlos ausrollte. Motorschaden in beiden Fahrzeugen. Ob es sich um den gleichen Defekt handelt, ist noch unklar.

Geschickten Händen bei Aston Martin sei Dank, konnte Vettel am zweiten Training teilnehmen. «Alles in allem ein anständiger Nachmittag», gab der 53-fache GP-Sieger zu Protokoll. «Wir mussten etwas aufholen, und ich musste schnell einen Rhythmus finden. Es hat geholfen, dass ich früher in der Formel 3 hier gewesen bin. Sie haben seither nicht so viel geändert, und was sie geändert haben, das ist zum Besseren. Noch ist mir noch nicht ganz klar, welche Linie die beste ist. Ich habe morgen noch etwas Zeit, das herauszufinden. Aber die die überhöhten Passagen sind aufregend.»

«Ich wünschte, wir hätten in der Formel 1 mehr solcher Passagen, also einerseits überhöhte Kurven, aber auch Bögen, die nach aussen hängen. Das fühlt sich alles im Auto reizvoll an.



Platz 10 im zweiten Training wird Sebastian Vettel keine schlaflose Nacht bereiten: «Ich konnte meine beste Runde nicht zu Ende fahren. Und ich weiss, dass wir den Wagen noch schneller machen können. Auch ich selber habe die Bahn noch nicht perfekt im Griff. Also wird uns am Samstag noch ein schöner Schritt nach vorne gelingen, hoffentlich ist der grösser als bei der Konkurrenz.»





2. Training, Zandvoort

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:10,902 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,056

03. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:11,074

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:11,132

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,264

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:11,280

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:11,462

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:11,488

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:11,678

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:11,713

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:11,911

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,946

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,096

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,136

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,157

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,206

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:12,607

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,610

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:12,835

20. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,855





1. Training, Zandvoort

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:11,500 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,597

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,601

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:11,623

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:11,738

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:12,158

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:12,231

08. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,359

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,431

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,515

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,679

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,907

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:13,053

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,081

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,181

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:13,328

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:13,516

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:13,847

19. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:15,984

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, keine Zeit