FP2 Zandvoort: Charles Leclerc im Ferrari Schnellster

Ferrari-Star Charles Leclerc drehte im zweiten freien Training in Zandvoort die schnellste Runde. Für Titelverteidiger Lewis Hamilton war die Session schnell vorbei, der Mercedes-Star rollte nach nur zehn Minuten aus.

Nachdem die GP-Stars bereits in den ersten Minuten des zweiten Zandvoort-Trainings an die Boxen zurückkehren mussten, weil Lewis Hamilton in der achten Kurve ausrollte und seinen Mercedes abstellen musste, durften die restlichen WM-Teilnehmer wieder auf die 4,259 km lange Bahn. Diesmal dauerte die Zwangspause nur acht Minuten.

Am Morgen hatten die Fahrer und Teams mehr als die Hälfte der Zeit eingebüsst, weil Sebastian Vettels Motor in Rauch aufgegangen war. Der Deutsche blieb zwar gleich in der Boxengassen-Ausfahrt stehen, dennoch dauerte die Pause am Morgen ganze 36 Minuten, weil befürchtet wurde, dass der Renner unter Strom stand. Zudem sorgte ein Software-Problem für weitere Verzögerungen.

Diesmal leuchtete das entsprechende Lämpchen grün und deshalb durften die Fahrer wieder ausrücken. Valtteri Bottas führte die Wertung nach 25 Minuten mit 1:11,664 min vor Max Verstappen, Esteban Ocon, Charles Leclerc und Hamilton an. Carlos Sainz, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi, Sebastian Vettel und Sergio Pérez komplettierten die Top-10. Kimi Räikkönen, Pierre Gasly, Lando Norris, Mick Schumacher, Fernando Alonso, Nikita Mazepin, Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda, George Russell und Nicholas Latifi komplettierten die Zeitenliste.

Bottas drückte die Bestmarke vor Halbzeit auf 1:11,353 min, wurde aber dennoch von Ocon auf den zweiten Platz verwiesen. Der Franzose schaffte die 4,259 km in 1:11,074 min und war damit der bis dato schnellste Fahrer auf der Piste. Verstappen wollte sich auch an der Spitze melden, doch dann wurde erneut die Session unterbrochen. Sechs Minuten dauerte es diesmal, bis es wieder losging. So lange brauchten die Streckenposten, um den Haas-Renner von Mazepin aus dem Kiesbett in Kurve 11 zu schaffen.

Danach füllte sich die Strecke schnell wieder und Leclerc übernahm mit 1:10,902 min die Spitze vor Sainz, Ocon, Bottas, Verstappen, Alonso, Gasly, Norris, Giovinazzi, Vettel, Hamilton, Pérez, Tsunoda, Stroll, Ricciardo, Räikkönen, Schumacher, Latifi, Mazepin und Russell. Daran änderte sich in den letzten Minuten nichts mehr, am Ende durfte sich Leclerc über die Bestzeit freuen. Nach der Session durften die GP-Stars noch Startübungen absolvieren.

2. Training, Zandvoort

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:10,902 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,056

03. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:11,074

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:11,132

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,264

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:11,280

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:11,462

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:11,488

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:11,678

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:11,713

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:11,911

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,946

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,096

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,136

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,157

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,206

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:12,607

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,610

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:12,835

20. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,855

1. Training, Zandvoort

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:11,500 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,597

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,601

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:11,623

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:11,738

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:12,158

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:12,231

08. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,359

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,431

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,515

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,679

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,907

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:13,053

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,081

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,181

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:13,328

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:13,516

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:13,847

19. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:15,984

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, keine Zeit