Fernando Alonso zu Kurve 3: «F1 nicht dafür gemacht»

Zandvoort kann jede Menge spektakulärer Kurven bieten, aber keine ist eindrucksvoller als die überhöhte, enge Kurve 3. Fernando Alonso sagt darüber: «Die modernen F1-Autos sind nicht für solche Kurven gemacht.»

Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso konnte es nicht erwarten, mit seinem Alpine-Rennwagen auf die Zandvoort-Bahn zu gehen. Der 32-fache GP-Sieger freute sich vor allem auf die überhöhte Kurve 3, benannt nach jenem Mann, der sich in den 50er Jahren die wunderbare Rennstrecke in den Dünen an der Nordsee ausgedacht hatte – Johannes «John» Hugenholtz.

Während die Kurve Eingangs Start und Ziel zwischen 15 und 18 Grad überhöht ist (doppelt so steil wie Indianapolis), so ist die Hugenholtz wie eine Schüssel gebaut, unten um nur 4,5 Grad überhöht, dann aber ansteigend bis 19 Grad am oberen Rand, damit liegen wir im Bereich US-amerikanischer Ovale wie Michigan, Chicagoland, Homestead-Miami, Kansas, Kentucky oder Las Vegas!

Schon im ersten Formel-3-Training hatte sich gezeigt: Wer hier zu hoch fährt, lernt einige sehr hässliche Bodenwellen kennen. Fernando Alonso sagt: «Das ist für mich eine Kurve, wo du noch mit der Linie spielen kannst, wo sich Experimente lohnen. Aber es ist auch klar: Unsere modernen GP-Renner sind gar nicht für solche überhöhten Kurven gebaut – weder in Sachen Frontflügel-Design noch punkto Unterboden. Das war für uns alle Neuland.»



Fernando hält sich wacker: zwei Mal Sechster.

2. Training, Zandvoort

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:10,902 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,056

03. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:11,074

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:11,132

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,264

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:11,280

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:11,462

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:11,488

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:11,678

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:11,713

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:11,911

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,946

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,096

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,136

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,157

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,206

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:12,607

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,610

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:12,835

20. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,855





1. Training, Zandvoort

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:11,500 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,597

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,601

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:11,623

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:11,738

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:12,158

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:12,231

08. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,359

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,431

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,515

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,679

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,907

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:13,053

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,081

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,181

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:13,328

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:13,516

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:13,847

19. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:15,984

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, keine Zeit