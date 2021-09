Max Verstappen: «Hamilton drängte mich raus»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen und Mercedes-Ass Lewis Hamilton bewerten den Monza-Crash natürlich ganz unterschiedlich. Für den WM-Leader steht fest: Sein Kontrahent liess ihm ohne Not nicht genügend Raum.

«Zum Glück hat der Halo-Schutzbügel seinen Dienst geleistet», erklärte Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner angesichts des Monza-Crashs seines Schützlings Max Verstappen mit Lewis Hamilton. Der Renner des Niederländers hob beim Ritt über die Randsteine ab und landete auf dem Mercedes des siebenfachen Weltmeisters, der Glück im Unglück hatte und abgesehen von einem etwas steifen Nacken unversehrt blieb, wie er hinterher erklärte.

«Max’ Auto landete auf meinem Kopf, aber ich bin okay», erklärte er bei «Sky Sports F1». Und auf die Frage, wie es zur Kollision gekommen war, die beiden Titelkandidaten einen schmerzlichen Nuller bescherte, schilderte er: «Ich kam aus der Box und sah Daniel Ricciardo vorbeiziehen. Max brauste auch heran und ich stellte sicher, dass ich auf der Aussenseite eine Wagenbreite Platz lasse für ihn. Ich lenkte in die erste Kurve ein und war vorne, auch eingangs der zweiten Kurve lag ich vorne, und plötzlich war er auf mir drauf.»

«Es war genauso wie in der vierten Kurve der ersten Rennrunde», erklärte Hamilton, der sich bereits kurz nach dem Start ein Rad-an-Rad-Duell mit dem Gegner geliefert hatte. Dieser Zweikampf hatte aber keinen Crash zur Folge. «Ich war da auf der Aussenseite und an der genau gleichen Position, aber ich wich aus. Und so läuft es im Racing, er wollte einfach nicht ausweichen. Er wusste, was passieren würde, er wusste, dass er auf den Randstein geraten würde, dennoch hielt er dagegen.»

Verstappen sah das Ganze natürlich anders: «Ich denke nicht, dass sich die beiden Szenen genau gleich bewerten lassen. Er quetschte mich raus, während ich neben ihm war. Es braucht zwei Leute, um im Duell um eine Kurve zu kommen und leider gerieten wir aneinander.»

«Und natürlich reden jetzt alle von Silverstone, aber solche Dinge passieren und auch wenn es damals nicht nett war, sind wir doch professionell genug, um damit klarzukommen. Aber ich hätte nicht erwartet, dass er einfach immer weiter drückt, denn er hätte das gar nicht tun müssen, er wäre wahrscheinlich auch so vorne geblieben. Aber er drängte immer weiter und mir blieb kein Platz. Er hat mich auf den Randstein geschoben und deshalb kam es überhaupt zur Kollision», ergänzte der 23-jährige WM-Leader, der zusammen mit Hamilton bei den Rennkommissaren antraben musste, um den Crash zu besprechen.

Italien-GP, Monza

01. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:21:54,365 h

02. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1,747 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +4,921

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +7,309

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 8,723

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +10,535

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +15,804

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +17,201

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +19,742

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +20,868

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +23,743

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +24,621

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +27,216

14. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, +29,769

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +51,088

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari

Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Crash

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda

WM-Stand nach 14 von 21 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 226,5 Punkte

2. Hamilton 221,5

3. Bottas 141

4. Norris 132

5. Pérez 118

6. Leclerc 104

7. Sainz 97,5

8. Ricciardo 83

9. Gasly 66

10. Alonso 50

11. Ocon 45

12. Vettel 35

13. Stroll 24

14. Tsunoda 18

15. Russell 15

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 362,5

2. Red Bull Racing 344,5

3. McLaren 215

5. Ferrari 201.5

5. Alpine 95

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 59

8. Williams 22

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0