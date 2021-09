Monza-Crash: Strafe für Verstappen, 3 Ränge zurück!

Die Rennkommissare kommen nach dem Grossen Preis von Italien zum Schluss: Max Verstappen hätte die Kollision mit Lewis Hamilton vermeiden können – drei Ränge zurück beim kommenden Russland-GP.

Dieses Urteil wird unter Fans und Fachleuten viel zu reden geben. Die vier Rennkommissare Tim Mayer (USA), Garry Connelly (Australien) sowie Tonio Liuzzi und Paolo Longoni (beide Italien) sehen Folgendes als erwiesen an, dass bei der Kollision von Lewis Hamilton und Max Verstappen der Red Bull Racing-Fahrer die grössere Schuld zuzuweisen ist – aus diesem Grund muss der WM-Leader beim kommenden Grossen Preis von Russland in Sotschi um drei Startränge zurück.

In der Urteilsbegründung heisst es: «Beim 50-Meter-Schild vor der entsprechenden Kurve lag Wagen Nummer 44 (Hamilton) markant vor Wagen Nummer 33 (Verstappen). Wagen Nummer 33 setzte sich links aussen an die Seite von Wagen Nummer 44, ohne jedoch entscheidend nach vorne zu kommen, will heissen vor die Linie der Vorderräder.»

«Während der Anhörung gab Verstappen zu verstehen, der Unfall sei deshalb begünstigt worden, weil Hamilton ihm zu wenig Raum gelassen habe. Hamilton argumentierte, dass der Angriff sehr spät kam und dass Verstappen den Angriff hätte abbrechen müssen.»

«Videoaufnahmen führen zum Schluss, dass Hamilton versucht hat, auszuweichen, dass aber die Position seines Wagens dazu geführt hat, dass für einen Angriff von Wagen 33 letztlich zu wenig Raum war. Die Kommissare sind der Ansicht, dass Hamilton weiter rechts hätte fahren können, seine Linie aber vernünftig war. Daher muss Fahrer Nummer 33 der grössere Teil der Schuld für diese Kollision zugerechnet werden.»



Die Wettbewerber haben das Recht, gegen dieses Urteil Einspruch einzulegen.





Grand Prix von Italien

01. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes

02. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari

14. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari

Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Crash

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda





WM-Stand nach 14 von 21 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 226,5 Punkte

2. Hamilton 221,5

3. Bottas 141

4. Norris 132

5. Pérez 118

6. Leclerc 104

7. Sainz 97,5

8. Ricciardo 83

9. Gasly 66

10. Alonso 50

11. Ocon 45

12. Vettel 35

13. Stroll 24

14. Tsunoda 18

15. Russell 15

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 362,5

2. Red Bull Racing 344,5

3. McLaren 215

5. Ferrari 201.5

5. Alpine 95

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 59

8. Williams 22

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0